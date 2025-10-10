Inicio Sociedad Banco Provincia
Cuenta DNI del Banco Provincia: el beneficio más esperado en carnicerías se activa este sábado 11

El Banco Provincia activa este sábado 11 de octubre el beneficio en carnicerías, siendo muy esperado por los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI

Marcos Barrera
El beneficio más esperado en carnicerías

El beneficio más esperado en carnicerías, granjas y pescaderías se activa este sábado 11 de octubre con Cuenta DNI del Banco Provincia.

El Banco Provincia activa este 11 de octubre uno de los beneficios más esperados y usados por los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI. A través de la aplicación con la funcionalidad "pagar QR" débito en cuenta se pueden ahorrar un 35% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

La billetera virtual del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-octubre
La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías comprando con Cuenta DNI del Banco Provincia

El Banco Provincia activa este sábado 11 de octubre de 2025 el beneficio "¡Date un gustito con algo rico!", siendo de los más utilizados donde se puede ahorrar un 35% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, mediante la aplicación Cuenta DNI con la funcionalidad "pagar QR" débito en cuenta, "link de pago", pago "clave DNI" en terminales posnet y payway.

Los tres puntos a tener en cuenta para ahorrara un 35% en carnicerías, granjas y pescaderías:

  • Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta
  • El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco
  • No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
Banco-Provincia-Cuenta-DNI-descuentos-del-35
El Banco Provincia tiene uno de los beneficios más usados con Cuenta DNI y se activa este sábado 11 de octubre.

El tope de reintegro unificado es de $6.000 por fecha y por persona, para aprovecharlo al máximo se pueden realizar compras con Cuenta DNI de hasta $17.142 ya que el descuento aplica hasta alcanzar el límite establecido. El mismo se acredita de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

De esta manera, el tope se aplicará considerando el total de compras realizadas por cuenta durante el sábado, en todos los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia. El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los diez días hábiles de realizada la compra.

Cuenta DNI: dónde se pueden consultar los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia

Buscá las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a la promoción del Banco Provincia con Cuenta DNI en el siguiente link: www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni/buscadores/carniceriasymas2.

