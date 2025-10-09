Banco Provincia: la super promo con Cuenta DNI para jueves, viernes y sábado con devolución en el acto

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-octubre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Changomás los jueves, viernes y sábados de octubre

El beneficio "Ahorrá en Changomás" está disponible todos los jueves, viernes y sábado en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Aplica en ciertas localidades de la Argentina.

Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Aplican exclusiones

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-Changomas Con la billetera Cuenta DNI del Banco Provincia tenés los días jueves, viernes y sábado un 20% de descuento en Changomás e Hiper Changomás.

El beneficio se realizará sobre el precio de contado en línea de caja y no es válido para cajas de autocobro. No es acumulable con otras promociones vigentes y solo para consumo familiar.

Banco Provincia: en qué localidades aplica y qué productos están excluidos

El ahorro del 20% con Cuenta DNI del Banco Provincia aplica comprando en sucursales de Hiper Changomás y Changomás de las siguientes localidades:

3 De Febrero

Alte. Brown

Avellaneda

Sarandí (Avellaneda)

Bahía Blanca

Campana

Caseros

Claypole,

González Catán

Av. Constituyentes

Hurlingham (Av. Vergara y Av. Villegas)

José C. Paz

Junín

La Plata

La Tablada

Laferrere

Lanús

Lomas De Zamora

Luján

Malvinas Argentinas

Mataderos

Moreno (Derqui y Shopping)

Olavarría

Pergamino

Pilar

Quilmes

San Fernando

San Justo

San Martín

San Vicente

Tigre

Viedma (Río Negro)

Incluye tienda punto mayorista de Quilmes

No incluyen los siguientes productos:

Carnes vacunas, granja y pollo

Aceite comestible, aceite de girasol (Natura, Cañuelas, Pureza, Cocinero, Lira) y aceite de oliva (Olivita, Morixe, Zuelo, Nucete, Cocinero)

Frutas, banana, verduras

Leche fresca, leche entera (La Serenísima)

Manteca, atún (check), azúcar (Ledesma), fideos (Soyarroz)

Electro y productos y servicios de mas autocenter

Además, están exceptuadas las bodegas: Esmeralda (Angélica Zapata, DV Catena, El enemigo), Chandon (Latitud 33, Baron B, Mercier, Terrazas, Altos del Plata, Valmont, Clos, Veuve Clicquot, Moet), La rural (Rutini, Trumpeter, San Felipe), Luigi Bosca.