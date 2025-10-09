Banco Provincia: la super promo con Cuenta DNI para jueves, viernes y sábado con devolución en el acto

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-octubre
La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.
Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Changomás los jueves, viernes y sábados de octubre
El beneficio "Ahorrá en Changomás" está disponible todos los jueves, viernes y sábado en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Aplica en ciertas localidades de la Argentina.
Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja
- Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial
- El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
- Aplican exclusiones
Con la billetera Cuenta DNI del Banco Provincia tenés los días jueves, viernes y sábado un 20% de descuento en Changomás e Hiper Changomás.
El beneficio se realizará sobre el precio de contado en línea de caja y no es válido para cajas de autocobro. No es acumulable con otras promociones vigentes y solo para consumo familiar.
Banco Provincia: en qué localidades aplica y qué productos están excluidos
El ahorro del 20% con Cuenta DNI del Banco Provincia aplica comprando en sucursales de Hiper Changomás y Changomás de las siguientes localidades:
- 3 De Febrero
- Alte. Brown
- Avellaneda
- Sarandí (Avellaneda)
- Bahía Blanca
- Campana
- Caseros
- Claypole,
- González Catán
- Av. Constituyentes
- Hurlingham (Av. Vergara y Av. Villegas)
- José C. Paz
- Junín
- La Plata
- La Tablada
- Laferrere
- Lanús
- Lomas De Zamora
- Luján
- Malvinas Argentinas
- Mataderos
- Moreno (Derqui y Shopping)
- Olavarría
- Pergamino
- Pilar
- Quilmes
- San Fernando
- San Justo
- San Martín
- San Vicente
- Tigre
- Viedma (Río Negro)
- Incluye tienda punto mayorista de Quilmes
No incluyen los siguientes productos:
- Carnes vacunas, granja y pollo
- Aceite comestible, aceite de girasol (Natura, Cañuelas, Pureza, Cocinero, Lira) y aceite de oliva (Olivita, Morixe, Zuelo, Nucete, Cocinero)
- Frutas, banana, verduras
- Leche fresca, leche entera (La Serenísima)
- Manteca, atún (check), azúcar (Ledesma), fideos (Soyarroz)
- Electro y productos y servicios de mas autocenter
Además, están exceptuadas las bodegas: Esmeralda (Angélica Zapata, DV Catena, El enemigo), Chandon (Latitud 33, Baron B, Mercier, Terrazas, Altos del Plata, Valmont, Clos, Veuve Clicquot, Moet), La rural (Rutini, Trumpeter, San Felipe), Luigi Bosca.