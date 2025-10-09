Inicio Sociedad Banco Provincia
Banco Provincia: la super promo con Cuenta DNI para jueves, viernes y sábado con devolución en el acto

La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece los jueves, viernes y sábado un ahorro sin tope de reintegro y devolución en el acto en un conocido supermercado

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Con Cuenta DNI del Banco Provincia tenés un reintegro del 20% en supermercados los jueves, viernes y sábados de octubre.

La billetera virtual del Banco Provincia, denomiada Cuenta DNI, ofrece un importante descuento en una de las grandes cadenas de supermercados del país. Los usuarios e interesados en esta promoción pueden acceder al beneficio los jueves, viernes y sábados obteniendo un ahorro del 20% sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Changomás los jueves, viernes y sábados de octubre

El beneficio "Ahorrá en Changomás" está disponible todos los jueves, viernes y sábado en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Aplica en ciertas localidades de la Argentina.

Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

  • El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja
  • Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial
  • El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
  • Aplican exclusiones
Con la billetera Cuenta DNI del Banco Provincia ten&eacute;s los d&iacute;as jueves, viernes y s&aacute;bado un 20% de descuento en Changom&aacute;s e Hiper Changom&aacute;s.

Con la billetera Cuenta DNI del Banco Provincia tenés los días jueves, viernes y sábado un 20% de descuento en Changomás e Hiper Changomás.

El beneficio se realizará sobre el precio de contado en línea de caja y no es válido para cajas de autocobro. No es acumulable con otras promociones vigentes y solo para consumo familiar.

Banco Provincia: en qué localidades aplica y qué productos están excluidos

El ahorro del 20% con Cuenta DNI del Banco Provincia aplica comprando en sucursales de Hiper Changomás y Changomás de las siguientes localidades:

  • 3 De Febrero
  • Alte. Brown
  • Avellaneda
  • Sarandí (Avellaneda)
  • Bahía Blanca
  • Campana
  • Caseros
  • Claypole,
  • González Catán
  • Av. Constituyentes
  • Hurlingham (Av. Vergara y Av. Villegas)
  • José C. Paz
  • Junín
  • La Plata
  • La Tablada
  • Laferrere
  • Lanús
  • Lomas De Zamora
  • Luján
  • Malvinas Argentinas
  • Mataderos
  • Moreno (Derqui y Shopping)
  • Olavarría
  • Pergamino
  • Pilar
  • Quilmes
  • San Fernando
  • San Justo
  • San Martín
  • San Vicente
  • Tigre
  • Viedma (Río Negro)
  • Incluye tienda punto mayorista de Quilmes

No incluyen los siguientes productos:

  • Carnes vacunas, granja y pollo
  • Aceite comestible, aceite de girasol (Natura, Cañuelas, Pureza, Cocinero, Lira) y aceite de oliva (Olivita, Morixe, Zuelo, Nucete, Cocinero)
  • Frutas, banana, verduras
  • Leche fresca, leche entera (La Serenísima)
  • Manteca, atún (check), azúcar (Ledesma), fideos (Soyarroz)
  • Electro y productos y servicios de mas autocenter

Además, están exceptuadas las bodegas: Esmeralda (Angélica Zapata, DV Catena, El enemigo), Chandon (Latitud 33, Baron B, Mercier, Terrazas, Altos del Plata, Valmont, Clos, Veuve Clicquot, Moet), La rural (Rutini, Trumpeter, San Felipe), Luigi Bosca.

