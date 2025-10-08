Banco Provincia: cómo acceder al descuento del 30% con Cuenta DNI para celebrar el Día de la Madre

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-octubre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Banco Provincia: especial Día de la Madre con cuenta DNI

El beneficio "Especial Día de la Madre" del Banco Provincia con la billetera virtual Cuenta DNI estará disponible el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, el ahorro será del 30% con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

El Banco Provincia se posiciona como un aliado estratégico para que sus clientes y clientas puedan potenciar su capacidad de compra con Cuenta DNI en momentos de celebración familiar, como es el Día de la Madre.

Cuenta-DNI-del-Banco-Provincia Las propuestas del Banco Provincia con Cuenta DNI buscan facilitar el acceso a productos y servicios de calidad, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento del comercio bonaerense.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para octubre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: