Banco Provincia: con Cuenta DNI los miércoles y jueves tenés un beneficio sin límites

Banco Provincia: reintegro sin tope en farmacias y perfumerías

La promoción "¡Aprovechá un beneficio sin límites!" del Banco Provincia con la billetera virtual Cuenta DNI está disponible todos los miércoles y jueves de octubre en farmacias y perfumerías adheridas.

El ahorro del Banco Provincia es del 10% sin tope de reintegro para las compras realizadas a través de la aplicación Cuenta DNI con la funcionalidad "pagar con QR" débito en cuenta, "link de pago", pago "Clave DNI" en terminales posnet y payway y/o Cuenta DNI comercios.

Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI , en comercios adheridos, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta

, en comercios adheridos, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros diez días hábiles de realizada la compra. El beneficio es únicamente para venta minorista y no acumulable con otras promociones y descuentos vigentes.

Los comercios adheridos al rubro farmacias y perfumerías se pueden consultar haciendo click aquí.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para octubre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: