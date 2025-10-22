El Banco Provincia armó una guía que calendariza las diferentes promociones con el fin de aprovechar los descuentos según cada día de la semana. Se busca ayudar a los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI y a los clientes de las distintas tarjetas de crédito optimizando sus gastos y que no se les pase ningún ahorro.
Guía del Banco Provincia: todos los beneficios y descuentos según el día de la semana
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera virtual del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Banco Provincia: calendario semanal para aprovechar los descuentos
Entre los beneficios del Banco Provincia hay descuentos en supermercados, hoteles, librerías, indumentaria y comercios de barrio, entre otros rubros. Si bien la mayoría están disponibles durante toda la semana, hay algunos ahorros que sólo aplican en determinados días.
Agenda completa del Banco Provincia para aprovechar los descuentos y beneficios
Todos los días:
- 40% de descuento en ferias, mercados, clubes y universidades con Cuenta DNI adheridos. Tope de reintegro 6.000 por semana y por persona.
- 10% de descuento y 4 cuotas sin interés en veterinarias y pet shops. Sin tope de reintegro.
- 10% de descuento y 4 cuotas en bicicleterías asociadas, con tarjetas Visa y Mastercard. Sin tope.
- 15% y 4 cuotas en pinturerías adheridas. Con tarjetas de la entidad y sin tope de reintegro.
- 6 cuotas sin interés en automotores y gomerías pagando con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia. Sin tope de reintegro.
- 4 cuotas sin interés en confiterías, chocolaterías y panaderías adheridas. Con tarjetas de crédito y sin tope.
- 4 cuotas en librerías adheridas con tarjetas de crédito. Sin tope de reintegro.
- 6 cuotas sin interés en ómnibus de larga distancia. Para compras presenciales, online y/o telefónicas, con tarjeta y sin límite de reintegro.
- 4 cuotas sin interés en productos sustentables. Para compras presenciales, online y/o telefónicas, con tarjeta de crédito y sin tope de reintegro.
- Hasta 6 cuotas sin interés en hoteles y alojamiento. Para compras online y/o presenciales en hoteles adheridos.
- 4 cuotas en vinotecas con tarjetas de la entidad, sin tope de reintegro.
- 4 cuotas sin interés en recitales. Únicamente venta online con tarjetas de crédito.
- 4 cuotas sin interés en casas de música adheridas. Con tarjetas de crédito de Banco Provincia y sin tope.
- hasta 6 cuotas sin interés en locales de construcción. Con tarjetas de crédito emitidas por el Banco.
- 4 cuotas sin interés en clubes y gimnasios. Con tarjetas de crédito emitidas por la entidad y sin tope de reintegro.
- 4 cuotas sin interés en centros de estética adheridas. Con tarjetas de crédito.
- 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos. Con tarjetas de crédito y sin tope de reintegro. Venta presencial.
- 3 cuotas sin interés en comercios adheridos a Cuenta DNI. Beneficio exclusivo para compras realizadas mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI. Se excluyen de la promoción los comercios del beneficio alimentos, carnicerías, granjas y pescaderías.
- 12 cuotas sin interés en productos Essen. Válidos para compras on line con tarjetas de crédito de la entidad.
Lunes:
- 20% de descuento en Supermercados Día con Cuenta DNI. Tope de descuento: $8000 por semana. Requiere un mínimo de compra de $20.000
Lunes y martes:
- 50% de descuento para compras de entradas de cine realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. En el momento y sin tope! Beneficio válido excluisvamente para salas de cine "Cinemacenter" y "Paseo Aldrey" ubicadas en la PBA.
- 10% en librerías de texto adheridas con Cuenta DNI sin tope de reintegro.
Martes:
- 20% de ahorro con Cuenta DNI en supermercado Vital. Tope de reintegro $20.000.
- 15% en Mayorista Nini. Tope de reintegro $20.000 por día y por persona.
Martes y miércoles:
- 15% de descuento en Autoservicio 228, Red Minicosto, Distribuidora Lac Tres, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Autoservicio Don Luis, Super 3 y Super Cano, Foodstar y La Amistad. Tope de reintegro unificado $6.000 por semana y persona. Mínimo de compra: $30.000
Miércoles:
- 10% de descuento con Cuenta DNI en Supermercados Carrefour. Sin tope de descuento.
Miércoles y jueves:
- 10% en farmacias y perfumerías adheridas con Cuenta DNI sin tope de reintegro.
Jueves y viernes:
- 4 cuotas sin interés en farmacias y perfumerías adheridas con tarjetas de crédito de la entidad. Para compras online y/o presenciales.
- 4 cuotas sin interés en ópticas seleccionadas. Con tarjetas de crédito del Banco Provincia.
Miércoles, sábados y domingos:
- 20% de ahorro con Cuenta DNI en Supermercados Toledo. Sin tope de reintegro y devolución en el acto.
Jueves, viernes y sábados:
- 20% de descuento en Chango Más con Cuenta DNI. Sin tope de descuento.
Viernes:
- 20% de descuento en comercios de cercanía pagando con Cuenta DNI. Tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona.
Viernes y sábados:
- 15% y 4 cuotas sin interés en indumentaria y casas de deportes con tarjetas de crédito de la entidad. Para compras online y/o presenciales.
Sábado 11 de octubre:
- 35% de descuento con Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías. Tope de reintegro de $6.000 por sábado y por persona.
Sábados y domingo:
