Inicio Sociedad Banco Provincia
Sin tope

Banco Provincia: ahorro con Cuenta DNI para usar el sábado o el domingo con devolución en el acto

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece un 20% de ahorro sin tope y con devolución en el acto, ideal para usar el fin de semana

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece los mejores descuentos.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece los mejores descuentos.

La billetera virtual del Banco Provincia, denominada Cuenta DNI, ofrece un importante descuento en un supermercado para ser utilizado este sábado o domingo. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto, la promoción incluye un importante descuento en la compra y el ahorro es del 20%.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-octubre
La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicaci&oacute;n m&oacute;vil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Toledo

El beneficio "Ahorrá en Toledo" está disponible todos los miércoles, sábados y domingos en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web.

El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. La promoción aplica excepciones.

Para conseguir el descuento en la compra, en sucursales de Toledo y Mini Toledo, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

  • El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja
  • Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta
  • El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
Cuenta-DNI-Banco-Provincia-carrefour-ahorro-10-por-ciento
El reintegro se ver&aacute; reflejado en los movimientos de la cuenta asociada a Cuenta DNI dentro de los diez d&iacute;as h&aacute;biles siguientes de realizada la compra.

El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta asociada a Cuenta DNI dentro de los diez días hábiles siguientes de realizada la compra.

El beneficio se realizará sobre el precio de contado en línea de caja y no es válido para cajas de autocobro. No es acumulable con otras promociones vigentes.

Las exclusiones son:

  • Ofertas vigente
  • Promociones bancarias
  • Productos de bodegas Chandón (incluye Terrazas de Los Andes), López, La Rural, Catena Zapata, El enemigo y Gran enemigo
  • Cortes de carne vacuna de novillito, ternera y menudencias
  • Pollo entero o trozado, cerdo, lechón, cordero, chorizo y morcilla
  • Verduras y frutas
  • Electrodomésticos e informática
  • Compras realizadas en Toledo digital

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar