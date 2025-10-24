Banco Provincia: ahorro con Cuenta DNI para usar el sábado o el domingo con devolución en el acto

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-octubre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Toledo

El beneficio "Ahorrá en Toledo" está disponible todos los miércoles, sábados y domingos en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web.

El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. La promoción aplica excepciones.

Para conseguir el descuento en la compra, en sucursales de Toledo y Mini Toledo, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta

El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-carrefour-ahorro-10-por-ciento El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta asociada a Cuenta DNI dentro de los diez días hábiles siguientes de realizada la compra.

El beneficio se realizará sobre el precio de contado en línea de caja y no es válido para cajas de autocobro. No es acumulable con otras promociones vigentes.

Las exclusiones son: