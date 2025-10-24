La billetera virtual del Banco Provincia, denominada Cuenta DNI, ofrece un importante descuento en un supermercado para ser utilizado este sábado o domingo. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto, la promoción incluye un importante descuento en la compra y el ahorro es del 20%.
Banco Provincia: ahorro con Cuenta DNI para usar el sábado o el domingo con devolución en el acto
La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece un 20% de ahorro sin tope y con devolución en el acto, ideal para usar el fin de semana
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Toledo
El beneficio "Ahorrá en Toledo" está disponible todos los miércoles, sábados y domingos en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web.
El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. La promoción aplica excepciones.
Para conseguir el descuento en la compra, en sucursales de Toledo y Mini Toledo, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja
- Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta
- El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
El beneficio se realizará sobre el precio de contado en línea de caja y no es válido para cajas de autocobro. No es acumulable con otras promociones vigentes.
Las exclusiones son:
- Ofertas vigente
- Promociones bancarias
- Productos de bodegas Chandón (incluye Terrazas de Los Andes), López, La Rural, Catena Zapata, El enemigo y Gran enemigo
- Cortes de carne vacuna de novillito, ternera y menudencias
- Pollo entero o trozado, cerdo, lechón, cordero, chorizo y morcilla
- Verduras y frutas
- Electrodomésticos e informática
- Compras realizadas en Toledo digital