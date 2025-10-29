Banco Provincia: los 5 trámites que se pueden resolver por WhatsApp y te salvan al instante

Los trámites son:

Blanqueo de PIN Activación de tarjeta de débito Obtener los últimos cuatro números de la tarjeta de débito Activación de tarjeta de crédito Seguimiento de tarjeta

Blanqueo de PIN

En caso de olvidar la clave de cuatro números para extraer dinero del cajero automático con la tarjeta de débito, es posible realizar un blanqueo de PIN para luego generar una nueva clave en el cajero automático.

Dentro del "Menú autogestiones" ingresar a "Tarjeta de Débito". Luego marcar la opción "Habilitación/Blanqueo", apretar la barra verde de "Enviar" y seguir las instrucciones.

Activación de tarjeta de débito

Cuando se recibe una nueva tarjeta de débito se puede activar directamente desde el celular en pocos pasos. Una vez habilitada, la persona debe pasar por un cajero automático de la Red Link, ingresar una clave PIN de cuatro dígitos que elija y luego realizar una extracción o consulta de saldo. Ahora sí, la tarjeta queda lista para realizar compras en comercios o pagos online.

El recorrido es el mismo que en la opción anterior: dentro del "Menú autogestiones" ingresar a "Tarjeta de Débito". Luego marcar la opción "Habilitación/Blanqueo", apretar la barra verde de "Enviar" y seguir las instrucciones.

Obtener los últimos cuatro números de la tarjeta de débito

Esta gestión es necesaria para las y los clientes de Banco Provincia que instalan Cuenta DNI por primera vez o cuando se reinstala la aplicación en un nuevo celular.

Dentro del "Menú autogestiones" ingresar a "Tarjeta de Débito". Luego marcar la opción Últimos 4 dígitos, apretar la barra verde de "Enviar" y seguir las instrucciones.

Activación de tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia también pueden activarse fácilmente desde el chat de WhatsApp, sin necesidad de salir de casa. Una vez habilitadas, están listas para ser utilizadas en compras presenciales o virtuales.

Dentro del "Menú autogestiones" ingresar a "TC Visa" o "TC Mastercard", según corresponda. Luego marcar la opción "Habilitación/Blanqueo", apretar la barra verde de "Enviar" y seguir las instrucciones.

Seguimiento de tarjeta

Quienes estén esperando recibir una tarjeta pueden consultar por WhatsApp en qué etapa del envío se encuentra. El sistema brinda información en tiempo real sobre el estado del despacho y la fecha estimada de entrega en el domicilio.

Dentro del "Menú autogestiones" ingresar a "Envío de tarjetas" y seguir las instrucciones.