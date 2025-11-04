Inicio Ovación Fútbol Alexis Mac Allister
Fútbol

Gracias a un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool logró un triunfazo frente al Real Madrid

Liverpool de Inglaterra, de la mano de Alexis Mac Allister, venció a Real Madrid, en Anfield, por la Champions League

Por UNO
Alexis Mac Allister fue la gran figura del Liverpool.

Alexis Mac Allister fue la gran figura del Liverpool.

Alexis Mac Allister la rompió. Liverpool de Inglaterra, de la mano del volante de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, venció a Real Madrid por 1 a 0, en Anfield, por la fecha 4 de la Champions League y se quedó con el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Los Reds hicieron figura a Thibaut Courtois, que parecía imbatible hasta que apareció el mediocampìsta Alexis Mac Allister con un potente cabezazo para decretar el único gol del encuentro.

alexis-mac-allister
Alexi Mac Allister fue elegido el jugador del partido.

Alexi Mac Allister fue elegido el jugador del partido.

A los 16 minutos del complemento, el Liverpool hizo el gol que selló su triunfo. El mediocampista húngaro Dominik Szoboszlai realizó un pase preciso, desde una pelota parada, a la cabeza de Alexis Mac Allister, el campeón del mundo cabeceó con potencia y sorprendió al arquero Thibaut Courtois.

Embed

El Merengue, que viene de vencer a Juventus por 1 a 0, de local, no contó con la presencia de Franco Mastantuono, quien padece una pubalgia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1985833438310776960&partner=&hide_thread=false

Mac Allister lleva tres conquistas en 12 partidos de la Orejona. Curiosamente, su último gol por este certamen fue el 27 de noviembre de 2024 en el triunfo 2-0 ante Real Madrid, también en Anfield, en ese entonces por la quinta jornada de la Fase Liga.

Lo que viene para Liverpool y Real Madrid

Liverpool recibirá al PSV de Holanda el miércoles 26 de noviembre a las 17, por la fecha 5 de la Liga de Campeones. Y Real Madrid jugará ese mismo día y horario con Olympiacos de Grecia, de visitante.

Por la Premier League, el elenco de Mac Allister, que está tercero en el campeonato inglés, visitará al Manchester City el domingo 9 de noviembre a las 13.30.

Mientras que el Merengue, que es el único líder de la Liga española, visitará al Rayo Vallecano el domingo 9 de noviembre a las 12.15.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas