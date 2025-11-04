Gracias a un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool logró un triunfazo frente al Real Madrid

Embed

El Merengue, que viene de vencer a Juventus por 1 a 0, de local, no contó con la presencia de Franco Mastantuono, quien padece una pubalgia.

La ovación de Anfield para Alexis Mac Allister. Señor partido ante Real Madrid pic.twitter.com/wdgCxWC9p0 — VSports Team (@VSportsTM) November 4, 2025

Mac Allister lleva tres conquistas en 12 partidos de la Orejona. Curiosamente, su último gol por este certamen fue el 27 de noviembre de 2024 en el triunfo 2-0 ante Real Madrid, también en Anfield, en ese entonces por la quinta jornada de la Fase Liga.

Lo que viene para Liverpool y Real Madrid

Liverpool recibirá al PSV de Holanda el miércoles 26 de noviembre a las 17, por la fecha 5 de la Liga de Campeones. Y Real Madrid jugará ese mismo día y horario con Olympiacos de Grecia, de visitante.

Por la Premier League, el elenco de Mac Allister, que está tercero en el campeonato inglés, visitará al Manchester City el domingo 9 de noviembre a las 13.30.

Mientras que el Merengue, que es el único líder de la Liga española, visitará al Rayo Vallecano el domingo 9 de noviembre a las 12.15.