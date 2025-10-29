Liverpool y Alexis Mac Allister, en su peor momento tras quedar eliminados de la Copa de la Liga

El conjunto de Arne Slot presentó una alineación con mayoría de suplentes y pagó la decisión con un rendimiento discreto y sin capacidad de reacción.

El senegalés Ismaila Sarr marcó dos goles en 4' antes del entretiempo y el español Yeremy Pino marcó el tercer tanto y cerró una actuación contundente de las Águilas.

Victoria del Manchester City en la Copa de la Liga

En otro encuentro de la jornada, Manchester City avanzó a los cuartos de final de la EFL Cup tras vencer 3-1 a Swansea en condición de visitante, en donde Pep Guardiola optó por una formación con varios nombres que no suelen ser titulares.

El equipo que milita en el Championship sorprendió con la apertura del marcador a través del portugués Franco, pero la igualdad llegó antes del descanso con la definición del belga Jéremy Doku.

En el complemento, el City necesitó paciencia para ajustar el funcionamiento y desniveló a trece minutos del final, con un gol del egipcio Omar Marmoush, mientras que el francés Rayan Cherki selló el resultado en el tiempo adicionado y garantizó el acceso a la siguiente instancia.

El conjunto de Manchester, aun con rotación, exhibió control en los momentos clave y resolvió un duelo que presentó dificultades en el desarrollo.

Otros resultados de la jornada en la EFL Cup: Arsenal 2-0 Brighton, Wolverhampton 3-4 Chelsea y Newcastle 2-0 Tottenham