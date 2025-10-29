Inicio Ovación Fútbol Liverpool
Copa de la Liga inglesa

Liverpool y Alexis Mac Allister, en su peor momento tras quedar eliminados de la Copa de la Liga

Liverpool, con Alexis Mac Allister de titular, quedó eliminado de la Copa de la Liga (EFL Cup) con una derrota frente a Crystal Palace en Anfield.

Por UNO
Liverpool y Alexis, en su peor momento.

Liverpool y Alexis, en su peor momento.

Liverpool, con Alexis Mac Allister de titular, quedó eliminado de la Copa de la Liga (EFL Cup) con una derrota 3-0 frente a Crystal Palace en Anfield, en un resultado que expuso otra vez el momento deportivo del equipo y amplió a seis las caídas en los últimos siete partidos oficiales.

El campeón de la Premier League y subcampeón vigente del certamen no mostró respuestas y volvió a sufrir ante el rival que lo viene superando con autoridad en la temporada.

liverpool 1

Crystal Palace, que tuvo como titular al arquero Walter Benítez, ya había ganado la Community Shield y el cruce por la Premier League, y confirmó su dominio con una actuación sólida y eficaz.

El conjunto de Arne Slot presentó una alineación con mayoría de suplentes y pagó la decisión con un rendimiento discreto y sin capacidad de reacción.

El senegalés Ismaila Sarr marcó dos goles en 4' antes del entretiempo y el español Yeremy Pino marcó el tercer tanto y cerró una actuación contundente de las Águilas.

Embed - EL PALACE GOLEÓ Y ELIMINÓ A LOS REDS DE LA CARABAO EN ANFIELD | Liverpool 0-3 C. Palace | RESUMEN

Victoria del Manchester City en la Copa de la Liga

En otro encuentro de la jornada, Manchester City avanzó a los cuartos de final de la EFL Cup tras vencer 3-1 a Swansea en condición de visitante, en donde Pep Guardiola optó por una formación con varios nombres que no suelen ser titulares.

Embed - EL CITY DE PEP LO DIO VUELTA Y AVANZÓ A CUARTOS EN LA EFL CUP | Swansea 1-3 Man. City | RESUMEN

El equipo que milita en el Championship sorprendió con la apertura del marcador a través del portugués Franco, pero la igualdad llegó antes del descanso con la definición del belga Jéremy Doku.

En el complemento, el City necesitó paciencia para ajustar el funcionamiento y desniveló a trece minutos del final, con un gol del egipcio Omar Marmoush, mientras que el francés Rayan Cherki selló el resultado en el tiempo adicionado y garantizó el acceso a la siguiente instancia.

El conjunto de Manchester, aun con rotación, exhibió control en los momentos clave y resolvió un duelo que presentó dificultades en el desarrollo.

Otros resultados de la jornada en la EFL Cup: Arsenal 2-0 Brighton, Wolverhampton 3-4 Chelsea y Newcastle 2-0 Tottenham

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas