Mendoza refuerza el presupuesto en Salud Mental mientras avanza el debate por la ley nacional en el Senado

Liliana González, directora de Salud Mental de Nación La directora de Abordaje Integral en Salud Mental, Liliana González, expuso este miércoles en comisiones los cambios propuestos a la Ley de Salud Mental. Foto: Gobierno Nacional.

Presupuesto para la red asistencial en salud mental

Este miércoles inició en las comisiones del Senado de la Nación el análisis sobre el proyecto para modificar la Ley de Salud Mental y la defensora de la iniciativa fue la directora de Abordaje Integral de Salud Mental de Nación, Liliana González.

La funcionaria reclamó la necesidad de resolver situaciones en las que corre riesgo la vida de una persona, que se podría resguardar con la internación involuntaria y la decisión respaldada por un equipo.

"Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró.

villaprino- hebe casado- montero.jpg Rodolfo Montero, ministro de Salud; la vicegobernadora Hebe Casado y el director de Salud Mental, Manuel Vilapriño, durante la presentación de dispositivos de atención. (Imagen de archivo). Ministerio de Salud de Mendoza

Si bien no se dieron mayores detalles de cómo se hará frente económicamente al sostenimiento de los tratamientos y de la incorporación de más especialistas, su par local, Manuel Vilapriño, resaltó a Diario UNO: "Se está hablando de destinar 10% del presupuesto. Eso es algo histórico. No hay precisiones en el aporte de cómo será la participación del gobierno nacional, pero la nueva ley tiene muchas cosas positivas".

Vilapriño destacó que la nueva ley también hace hincapié en un fortalecimiento de la red asistencial.

Liliana González lo amplió en el Senado: se propone que los hospitales generales atiendan casos leves, reservando las instituciones especializadas para los cuadros graves. Así, se asegura que los pacientes con necesidades complejas reciban recursos específicos.

Fondos del juego y refuerzo del presupuesto en Salud Mental

Mendoza es una de las provincias que avanzó en la ampliación de plazas destinadas a la internación en Salud Mental en los hospitales polivalentes y en la creación de centros de tratamiento. El dato específico: 281 camas distribuidas en 12 nosocomios (100 en hospitales generales y 181 en monovalentes como El Sauce y Carlos Pereyra), con una alta ocupación que oscila entre el 85% y el 97%.

Sin embargo, el psiquiatra mendocino subrayó que hay mucho por hacer para reducir las barreras de acceso. “Se está trabajando en distintos proyectos para mejorar la accesibilidad a los tratamientos en salud mental y también en el abordaje de las adicciones”.

Uno de los principales desafíos sigue siendo la distribución desigual de los servicios, con mayor concentración en el Gran Mendoza. Por eso, tanto el refuerzo presupuestario como las líneas de trabajo en marcha apuntan a expandir la cobertura.

Un caso puntual es el Hospital Saporiti, en el que la maternidad se reconvertirá para habilitar consultorios psicológicos.

Vilapriño anunció la apertura de nuevas plazas en el hospital El Sauce para los pacientes que requieren una asistencia en comunidades terapéuticas.

La inversión anunciada por Mendoza aparece como un paso concreto para alinear recursos con el paradigma que promueve la normativa nacional, en un contexto de creciente demanda en salud mental y en el que la provincia viene anticipándose en la creación de fondo proveniente de la recaudación de los ingresos brutos del juego. El monto oscila en los $300 millones y se paga cada dos meses.