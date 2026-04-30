Un puma se escondió sigilosamente en un galpón y generó pánico entre los vecinos

puma escondido en pilcaniyeu El animal fue descubierto por la dueña de casa durante la madrugada. Efectivos policiales y personal de Fauna trabajaron en el lugar para rescatar al ejemplar y garantizar la seguridad de los vecinos.

Eran alrededor de las 7:15 de la mañana cuando en un lote de la calle Aimé Painé, Marta, una mujer de 60 años, notó que su perra tenía un comportamiento extraño. Empezó a ladrar de manera distinta y desesperada para alertar a sus padres de lo que sucedía. Lo que se creía que era un posible robo, se trataba de un puma. «Cuando me asomé me encontré con el puma. Al verme, el animal me gruñó», relató la mujer.

Según las explicaciones, la perra acostumbra a dormir en el galpón regularmente, pero esa noche bajo fuertes vientos, los nietos de la dueña la habían entrado a la casa para resguardarla e inevitablemente estaban dándole el lugar a que el felino buscara su refugio.

De inmediato la familia aviso a la policía, quienes recomendaron cerrar el galpón para mantenerlo retenido y evitar posibles riesgos entre los vecinos y sobre todo para resguardar la seguridad de los alumnos que van a estudiar a la escuela ubicada frente a la casa.

Embed - Tensión en el centro de Pilcaniyeu: un puma apareció en el quincho de un hospedaje

Personal especializado de la Dirección de Fauna se desplazó hacia Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, para proceder a la captura segura y posterior traslación del animal a su hábitat natural.

Este nuevo avistamiento en una zona urbana céntrica pone en alerta a las autoridades rurales y ambientales sobre el comportamiento de los depredadores en la región sur.