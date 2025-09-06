Solo para curiosos: por qué la provincia de Río Negro lleva ese nombre y qué significado tiene

Qué significado tiene el nombre que lleva la provincia de Río Negro

provincia rio negro (1) Los pueblos originarios que habitaron el territorio de la actual provincia de Río Negro incluyen los Tehuelches, Puelches, Huarpes (o Pehuenches) y el pueblo Mapuche

Con su nombre evocador, la provincia de Río Negro se llama así por el río Negro, que es el curso de agua más importante que fluye por ese territorio. Surge de una traducción del mapudungun "kuru leufu". "Leufu" significa río y "kuru" negro u oscuro.

De acuerdo con el sitio Comunica, en Río Negro, el nombre contradice la realidad de sus aguas, más verdes que negras. La provincia se alza como un ejemplo de la ironía etimológica. Más allá del color de sus aguas, Río Negro revela una sinfonía de naturaleza y cultura, una contradicción que embriaga los sentidos.

Los primeros exploradores españoles que llegaron al lugar lo llamaron “Río Negro” por el color oscuro de sus aguas, que se debía a la gran cantidad de sedimentos y materia orgánica que arrastraba en su cauce.

Antes de la llegada de los españoles, el lugar estaba habitado por diversos pueblos, incluyendo: tehuelches, puelches, huarpes y mapuches.

Para conocer su historia, hay que saber que Hernando de Magallanes fue el primer europeo en recorrer las costas de la actual provincia. Luego de la Revolución de Mayo, en 1815, se intentó una expedición para expandir las fronteras hasta los ríos Diamante, Colorado y Negro. La siguiente incursión en este territorio fue durante la Campaña del Desierto, comandada por Julio Argentino Roca.

