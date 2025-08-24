Formosa: el nombre de la provincia que dejó atónitos a sus conquistadores

Provincia de formosa (1) Una versión dice que el nombre surgió cuando el coronel Luis Jorge Fontana, al ver la curva del río Paraguay, exclamó: "¡Qué vuelta fermoza!". Derivando prontamente en el nombre Formosa.

Un nombre con raíces extranjeras

A diferencia de otras provincias argentinas que deben su nombre a pueblos originarios, santos o figuras históricas, Formosa tiene un origen completamente diferente. Según el sitio COMUNICA, su nombre proviene del idioma español antiguo portugués y deriva del término "fermosa", que significa “hermosa” o “bella”.

La palabra fue utilizada por navegantes y exploradores españoles que, en el siglo XVI, remontaban el río Paraguay. Al llegar a una curva pronunciada del río, se encontraron con una región de gran belleza natural, abundante vegetación y aguas tranquilas. Asombrados por el paisaje, no dudaron en llamarla “Vuelta la Fermosa” o simplemente “La Formosa”.

Con el paso del tiempo, la denominación se simplificó hasta convertirse en el nombre oficial de la región: Formosa.

¿Qué significa exactamente “Formosa”?

Provincia de formosa (2) Al igual que el resto de las provincias Argentinas, Formosa es hermosa, unica y con características que la definen

El término “formosa” proviene del latín formosus, que significa “bien formado” o “de bella forma”. En la lengua castellana antigua, se utilizaba como sinónimo de hermosa, elegante o atractiva. Aunque en el español moderno ha sido reemplazada por “hermosa”, aún se conserva en nombres geográficos como este.

Por lo tanto, Formosa significa literalmente “hermosa”, haciendo referencia a la impresión que causó el paisaje en los primeros europeos que la exploraron.

Características de esta provincia