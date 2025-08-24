Inicio Sociedad Nombre
Formosa: el nombre de la provincia que dejó atónitos a sus conquistadores

¿Sabías que cada provincia lleva ese nombre por una razón? En este caso, existen varias teorías que explican el origen del nombre Formosa

Ubicada en el norte de Argentina, a orillas del río Paraguay y limítrofe con Paraguay, la provincia de Formosa es una tierra de paisajes llanos, biodiversidad y riqueza cultural. Sin embargo, pocos conocen realmente el origen de su nombre y el significado que encierra. ¿De dónde proviene la palabra “Formosa”? ¿Qué historia guarda detrás?

Cada provincia que marca el mapa de argentina es mucho más que un lugar; es la historia de un país que ha forjado su identidad con el paso de los años. Sumergirse en los orígenes de sus nombres es descubrir una narrativa que entrelaza culturas, resistencias y exploraciones de una persona que nos permitió vivir en la provincia en que hoy habitamos.

La geografía de Argentina es vasta y abundante, las provincias se forman como testimonios vivos de su historia, cada nombre como un hilo que nos conecta con los pueblos originarios, colonizadores y la amalgama de influencias extranjeras. Hoy nos adentramos en la historia de un lugar muy particular en nuestro mapa, la provincia de Formosa.

Una versión dice que el nombre surgió cuando el coronel Luis Jorge Fontana, al ver la curva del río Paraguay, exclamó: "¡Qué vuelta fermoza!". Derivando prontamente en el nombre Formosa.

Un nombre con raíces extranjeras

A diferencia de otras provincias argentinas que deben su nombre a pueblos originarios, santos o figuras históricas, Formosa tiene un origen completamente diferente. Según el sitio COMUNICA, su nombre proviene del idioma español antiguo portugués y deriva del término "fermosa", que significa “hermosa” o “bella”.

La palabra fue utilizada por navegantes y exploradores españoles que, en el siglo XVI, remontaban el río Paraguay. Al llegar a una curva pronunciada del río, se encontraron con una región de gran belleza natural, abundante vegetación y aguas tranquilas. Asombrados por el paisaje, no dudaron en llamarla “Vuelta la Fermosa” o simplemente “La Formosa”.

Con el paso del tiempo, la denominación se simplificó hasta convertirse en el nombre oficial de la región: Formosa.

¿Qué significa exactamente “Formosa”?

El término “formosa” proviene del latín formosus, que significa “bien formado” o “de bella forma”. En la lengua castellana antigua, se utilizaba como sinónimo de hermosa, elegante o atractiva. Aunque en el español moderno ha sido reemplazada por “hermosa”, aún se conserva en nombres geográficos como este.

Por lo tanto, Formosa significa literalmente “hermosa”, haciendo referencia a la impresión que causó el paisaje en los primeros europeos que la exploraron.

Características de esta provincia

  • Capital: Formosa.
  • Superficie: 72.066 Km².
  • Población: 607.419 habitantes (Censo 2022).
  • La provincia está delimitada por ríos: Paraná al oeste y sur, Guayquiraró, Mocoretá, Basualdo y Tunas al norte, y Uruguay al este.
  • Fue el resultado de un proceso de cambios históricos, territoriales y administrativos.
  • El territorio se provincializó en 1955.
  • Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba habitado por diversos pueblos originarios. Los primeros exploradores españoles llegaron en el siglo XVI.
  • En la década del 80 Argentina y Paraguay disputaban por este territorio
  • El 15 de junio de 1955, con la sanción de la Ley 14.408, Formosa se convirtió en una provincia argentina.
  • Las actuales provincias de Formosa y Chaco estaban unidas. En 1884, el territorio fue separado de Chaco y se convirtió en el Territorio Nacional de Formosa.

