Formosa: el nombre de la provincia que dejó atónitos a sus conquistadores

Una versión dice que el nombre surgió cuando el coronel Luis Jorge Fontana, al ver la curva del río Paraguay, exclamó: "¡Qué vuelta fermoza!". Derivando prontamente en el nombre Formosa.
Un nombre con raíces extranjeras
A diferencia de otras provincias argentinas que deben su nombre a pueblos originarios, santos o figuras históricas, Formosa tiene un origen completamente diferente. Según el sitio COMUNICA, su nombre proviene del idioma español antiguo portugués y deriva del término "fermosa", que significa “hermosa” o “bella”.
La palabra fue utilizada por navegantes y exploradores españoles que, en el siglo XVI, remontaban el río Paraguay. Al llegar a una curva pronunciada del río, se encontraron con una región de gran belleza natural, abundante vegetación y aguas tranquilas. Asombrados por el paisaje, no dudaron en llamarla “Vuelta la Fermosa” o simplemente “La Formosa”.
Con el paso del tiempo, la denominación se simplificó hasta convertirse en el nombre oficial de la región: Formosa.
¿Qué significa exactamente “Formosa”?
El término “formosa” proviene del latín formosus, que significa “bien formado” o “de bella forma”. En la lengua castellana antigua, se utilizaba como sinónimo de hermosa, elegante o atractiva. Aunque en el español moderno ha sido reemplazada por “hermosa”, aún se conserva en nombres geográficos como este.
Por lo tanto, Formosa significa literalmente “hermosa”, haciendo referencia a la impresión que causó el paisaje en los primeros europeos que la exploraron.
Características de esta provincia
- Capital: Formosa.
- Superficie: 72.066 Km².
- Población: 607.419 habitantes (Censo 2022).
- La provincia está delimitada por ríos: Paraná al oeste y sur, Guayquiraró, Mocoretá, Basualdo y Tunas al norte, y Uruguay al este.
- Fue el resultado de un proceso de cambios históricos, territoriales y administrativos.
- El territorio se provincializó en 1955.
- Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba habitado por diversos pueblos originarios. Los primeros exploradores españoles llegaron en el siglo XVI.
- En la década del 80 Argentina y Paraguay disputaban por este territorio
- El 15 de junio de 1955, con la sanción de la Ley 14.408, Formosa se convirtió en una provincia argentina.
- Las actuales provincias de Formosa y Chaco estaban unidas. En 1884, el territorio fue separado de Chaco y se convirtió en el Territorio Nacional de Formosa.