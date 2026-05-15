La Paternal: ¿sabías cuál es el significado e historia del nombre que lleva este tradicional barrio porteño?

Por qué el barrio La Paternal tiene ese nombre: cuál es su origen y significado

Ubicado en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Paternal es uno de los barrios más reconocidos por su huella barrial, sus casas bajas y por supuesto: por ser la cuna de uno de los clubes conocidos en el país: Argentinos Juniors.

Hay nombres que marcan al país y con simplemente nombrar a Argentina, ese nombre se viene a la mente de todos, tal como el barrio La Paternal, un nombre que suena a famlia, a caricia, a vecino, a Maradona. Sin embargo, el origen de su nombre se remonta a años atrás con la existencia de chacras, caminos de tierra, dominios jesuitas, el ferrocarril y los obreros.

barrio la paternal y el estadio diego armando maradona El barrio La Paternal integra la Comuna 15 y tiene límites que incluyen arterias como Av. San Martín, Warnes, Garmendia, Del Campo y otras. Fuente: Reddit.

Se cree que todo comienza con una zona caracterizada por chacras y quintas por donde circulaban carros y actividades de abastecimiento mucho antes de que llegara el progreso ferroviario. Pero la historia actual del nombre La Paternal viene de una estación de tren inaugurada en el año 1887 cuya parada intermedia del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico funcionaba una compañía llamada La Paternal, conocida por dar acceso a la vivienda para trabajadores y familias humildes.

Así es como aquella estación de tren fue la "culpable" del nombre que hoy carga este barrio bajo un objetivo central: proteger a los obreros mediante créditos accesibles, ya que simbólicamente la “paternal” estaba relacionada con el cuidado y la protección.