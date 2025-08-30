Inicio Sociedad Misiones
Argentina

Misiones: por qué la provincia lleva ese nombre y qué significa

Pocos conocemos por qué cada región lleva su nombre. Hoy te contamos el caso de la provincia de Misiones: la tierra de ruinas jesuíticas y el eco de guaraníes

La provincia de Misiones, ubicada en el noreste de Argentina y conocida por maravillas naturales como las Cataratas del Iguazú, posee un nombre con un fuerte arraigo histórico y cultural. Su denominación no es casualidad y en la sección de hoy te contamos qué significa.

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus nombres es descubrir una narrativa que entrelaza culturas, resistencias y exploraciones.

Origen de la Provincia de Misiones

mapa de argentina
La provincia de Misiones está ubicada en el noreste de Argentina

Con su nombre evocador, Misiones se erige como un monumento a la resistencia y la fusión cultural. Pues aquí, los guaraníes, guerreros y artistas, forjaron comunidades a lo largo de los ríos. Las misiones jesuíticas fundadas por sacerdotes de la Compañía de Jesús en los siglos XVII y XVIII, aunque enfrentaron conflictos, dejaron un legado.

Los jesuitas instalaron alrededor de 30 misiones o reducciones, que se extendieron por lo que hoy es Misiones, parte de Paraguay y el sur de Brasil. Estos asentamientos fueron claves en la difusión de la cultura, la educación y el trabajo comunitario entre los pueblos originarios.

Según explica el Ministerio de Turismo de la provincia, "las Misiones conformaron una experiencia singular en esta parte de América y dejaron muchos testimonios que se manifiestan en las ruinas de sus pueblos y permanecen en valores, mitos y leyendas".

Si bien la relación entre los Guaraníes y los conquistadores fue relativamente cordial, todo cambió cuando los españoles comenzaron a implementar un sistema conocido como "encomienda", que básicamente consistía en darle tierras indígenas a españoles para que se conviertan en sus esclavos.

misiones jesuitas
Las misiones jesuíticas fueron establecimientos fundados por los jesuitas en América del Sur entre los siglos XVII y XVIII, principalmente en la región guaraní

En este sentido, las Misiones fueron claves para frenar (o hacer el intento) este proceso que atentaba contra la vida y el desarrollo de los pueblos originarios y su cultura. Pese a los intentos, los Jesuitas fueron expulsados por el Rey Carlos III en 1767.

Con la creación del Virreinato del Río de la Plata se conformaron las gobernaciones e intendencias, y esta región pasó a depender de Asunción. Los hechos que sucedieron luego potenciaron los combates sobre el territorio de Misiones, que se disputaron paraguayos, portugueses e independentistas, quienes años más tarde la ocuparon junto con brasileros.

Qué significa el nombre "Misiones"

La palabra hace referencia directamente a esas reducciones jesuíticas. Cada comunidad era una “misión”, entendida como un lugar donde los religiosos cumplían con su misión espiritual y social de enseñar el cristianismo, fomentar el trabajo colectivo y proteger a los guaraníes de la esclavitud impuesta por colonizadores y bandeirantes.

cataratas del iguazu
Las cataratas del Iguazú son un conjunto de cataratas que se localizan en el río Iguazú, entre la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, Argentina, y Foz do Iguaçu, estado de Paraná, Brasil

Así, el nombre de la provincia sintetiza la huella histórica de ese proceso cultural y religioso que marcó para siempre la identidad de la región.

Características de la provincia

  • Capital: Posadas.
  • Superficie: 29.801 Km².
  • Población: 1.278.873 habitantes (Censo 2022).
  • Misiones limita al norte y al este con Brasil; al sur, con este mismo país; al sudoeste, con Corrientes; y al oeste, con Paraguay.
  • Es uno de los 24 estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país

