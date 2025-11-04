Adiós al centro de mesa tradicional: la nueva tendencia que se impone en las mesa de casa

La clave está en combinar diferentes texturas, colores, y alturas para lograr un efecto visual atractivo y usarlo como centro de mesa.

Esta tendencia no solo dejará atrás y hará evolucionar a un elemento básico, sino que impulsa la creatividad de los dueños mediante los diseños personalizados.

mesa, decoracion Esta tendencia ofrece grandes beneficios.

Un centro de mesa es un elemento decorativo que se coloca en el centro de una mesa para embellecer el espacio, crear un ambiente específico y servir como punto focal. Justamente, este elemento viene a reemplazarlo de una forma diferente.

Los beneficios de esta tendencia

Ya lo sabes, si quieres decorar la mesa de casa de otra forma, debes incursionar en esta tendencia. Los beneficios de la misma son algunos de los que se muestran a continuación:

Fácil de armar y transportar: se pueden mover de lugar sin desmontar la decoración.

Adaptables: funcionan tanto en mesas grandes como en rincones pequeños.

Estilo personalizado: permiten jugar con temáticas como rústico, minimalista, escandinavo o vintage.

Menor mantenimiento: no requieren elementos naturales que se deterioren con el tiempo.

Un dato a tener en cuenta es que las bandejas decorativas no deben tener demasiado volumen, de manera tal que no impida la vista total o la comunicación entre personas. ¿Estás listo para probar esta tendencia?