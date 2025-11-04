Adiós al centro de mesa tradicional: la nueva tendencia que se impone en las mesa de casa

En los últimos años, el centro de mesa se ha impuesto como un elemento fundamental en el mundo de la decoración. Sin embargo, podría caducar ante la llegada de una nueva moda que poco a poco comienza a imponerse en los hogares.
Esta tendencia ha logrado imponerse gracias a su versatilidad, funcionalidad y capacidad para añadir personalidad y estilo a cualquier espacio.
Bandejas decorativas temáticas, la tendencia que se impone en las casas
Son bases de madera, metal o cerámica que se utilizan como soporte para agrupar elementos decorativos en el centro de la mesa de casa. Dentro de los mismos destacan velas, esferas, figuras, luces LED, ramitas secas o incluso miniaturas de escenas navideñas.
La clave está en combinar diferentes texturas, colores, y alturas para lograr un efecto visual atractivo y usarlo como centro de mesa.
Esta tendencia no solo dejará atrás y hará evolucionar a un elemento básico, sino que impulsa la creatividad de los dueños mediante los diseños personalizados.
Un centro de mesa es un elemento decorativo que se coloca en el centro de una mesa para embellecer el espacio, crear un ambiente específico y servir como punto focal. Justamente, este elemento viene a reemplazarlo de una forma diferente.
Los beneficios de esta tendencia
Ya lo sabes, si quieres decorar la mesa de casa de otra forma, debes incursionar en esta tendencia. Los beneficios de la misma son algunos de los que se muestran a continuación:
- Fácil de armar y transportar: se pueden mover de lugar sin desmontar la decoración.
- Adaptables: funcionan tanto en mesas grandes como en rincones pequeños.
- Estilo personalizado: permiten jugar con temáticas como rústico, minimalista, escandinavo o vintage.
- Menor mantenimiento: no requieren elementos naturales que se deterioren con el tiempo.
Un dato a tener en cuenta es que las bandejas decorativas no deben tener demasiado volumen, de manera tal que no impida la vista total o la comunicación entre personas. ¿Estás listo para probar esta tendencia?