Champions League

Julián Álvarez aprovechó la asistencia de Giuliano Simeone e hizo un golazo para Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó un verdadero golazo para el Atlético de Madrid en la Champions League

Gustavo Privitera
Julián Álvarez hizo un tremendo gol.

El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez marcó un verdadero golazo este martes para el Atlético de Madrid en la Champions League tras una asistencia de su compatriota Giuliano Simeone. Fue en el triunfo por 3-1 ante Union Gilloise de Bélgica.

El jugador surgido en River recibió un pase de su compatriota Giuliano Simeone y remató de volea para abrir el marcador en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Julián Álvarez festeja el golazo que marcó en la Champions.

Connor Gallagher y Marcos Llorente pusieron los dos goles restantes del Colchonero, que tuvo también la participación de los albicelestes Nahuel Molina, como titular, y Thiago Almada, desde el banco de suplentes.

Los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez llegó a 38 goles con el club colchonero, una cifra que supera los 36 tantos conseguidos durante su paso por el Manchester City. Este registro lo consiguió con menos partidos y minutos disputados que en el equipo inglés, impulsando así su carrera en el fútbol europeo.

Además la Araña es el primer argentino en llegar a 17 goles en sus primeros 30 partidos en la Champions League. Superó por 1 a Lionel Messi y detrás se ubican Sergio Agüero (14), Hernán Crespo (13) y Lisandro López (13).

Champions League: gran triunfo del Tottenham del Cuti Romero

Tottenham de Inglaterra, el equipo del defensor central Cristian ‘Cuti’ Romero (juega en el equipo nacional) aplastó al Copenhague de Dinamarca con un contundente 4-0 gracias a los tantos de João Palhinha, Brennan Johnson, Wilson Odobert y Micky van de Ven.

El zaguero cordobés actuó desde el arranque y dejó el campo de juego a los 28 minutos del complemento en lugar de Kevin Danso con la mirada puesta en el duelo del próximo sábado ante el Manchester United por Premier League.

