Julián Álvarez aprovechó la asistencia de Giuliano Simeone e hizo un golazo para Atlético de Madrid

Los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez llegó a 38 goles con el club colchonero, una cifra que supera los 36 tantos conseguidos durante su paso por el Manchester City. Este registro lo consiguió con menos partidos y minutos disputados que en el equipo inglés, impulsando así su carrera en el fútbol europeo.

Además la Araña es el primer argentino en llegar a 17 goles en sus primeros 30 partidos en la Champions League. Superó por 1 a Lionel Messi y detrás se ubican Sergio Agüero (14), Hernán Crespo (13) y Lisandro López (13).

Champions League: gran triunfo del Tottenham del Cuti Romero

Tottenham de Inglaterra, el equipo del defensor central Cristian ‘Cuti’ Romero (juega en el equipo nacional) aplastó al Copenhague de Dinamarca con un contundente 4-0 gracias a los tantos de João Palhinha, Brennan Johnson, Wilson Odobert y Micky van de Ven.

El zaguero cordobés actuó desde el arranque y dejó el campo de juego a los 28 minutos del complemento en lugar de Kevin Danso con la mirada puesta en el duelo del próximo sábado ante el Manchester United por Premier League.