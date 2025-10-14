Inicio Ovación Fútbol Julián Álvarez
El crecimiento del delantero

Ex capitán del Atlético Madrid elogió a Julián Álvarez: "Es de los mejores del mundo"

Tras las buenas actuaciones de Julián Álvarez, una leyenda del conjunto español volvió a reconocer el talento del delantero argentino.

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Nuevamente Julián Álvarez es objeto de elogios.

Julián Álvarez lleva 7 goles en 9 partidos que disputó defendiendo los colores del Atlético Madrid y cada vez se forja como uno de los jugadores más importantes del equipo dirigido por el Cholo Simeone; además, en la Selección argentina es una de las opciones multifacéticas que tiene Lionel Scaloni.

En España todo son aplausos y palabras de elogios para el delantero argentino en una admiración que no sabe de camisetas y ha sido elogiado hasta por Jorge Valdano, leyenda del Real Madrid. Ahora hizo lo propio un ex jugador del Atlético, quien también fue capitán del Colchonero.

"Julián Álvarez es de los mejores del mundo"

Diego Godín, ex capitán de la Selección de Uruguay y del Atlético Madrid, en diálogo con el sitio español Mundo Deportivo y se refirió a cómo conoció a Julián Álvarez: "Yo lo he visto muchas veces, hasta me llegué a enfrentar a él. Cuando yo llego a Vélez debutamos ante River y estaba Julián en el campo. Ahí ya se hablaba de que iba a Europa, nos dimos un abrazo, le deseé suerte. Lo he visto mucho por televisión, con Argentina".

Y puso en valor las condiciones que presenta el delantero argentino: "Cada vez está mejor físicamente, cada vez toma mejores decisiones, es más completo. Te hace goles, te puede asistir. Puede estar 70 minutos sin tocar el balón pero la toca y tiene ocasiones, convierte la mayoría".

Diego Godín
Diego Godín se convirtió en ídolo en Atlético Madrid, camino que está repitiendo Julián Álvarez.

El defensor se refirió al polémico penal anulado a Álvarez en la definición con el Real Madrid

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se vieron las caras por los octavos de final de la Champions League 2024/25 y el Colchonero cayó en los penales ya que el VAR consideró que Julián Álvarez había tocado la pelota en dos oportunidades al ejecutar su penal; y el defensor se refirió a la polémica: "Yo no me di cuenta. Lo vi por televisión y no se vio nada. Nadie dijo nada porque no se vio nada. Lo anularon desde el VAR. Creo que los jugadores tampoco se dieron cuenta".

"¿Cómo vas a saber si la tocó dos veces o no? ¿Cómo te vas a pelear si no sabes qué pasó? Nadie sabe qué pasó. Hasta el día de hoy siguen discutiendo", analizó el uruguayo Diego Godín.

El polémico penal de Julián Álvarez.

"Se equivocaron al anularlo, por eso dijeron luego cómo había que interpretar esa regla. Por eso digo que hacen falta ex jugadores de fútbol en el VAR, porque pueden interpretar cosas, como cómo sale el balón, cómo gira. ¿Cómo te das cuenta si lo roza? Y sí, al Atleti esto le pasó factura porque se desinfló, se cayó la ilusión del equipo y cuando juegas sin ilusión, sin un objetivo que te mueva, es muy difícil salir adelante", concluyó el defensor uruguayo.

Todos los títulos de Julián Álvarez

River Plate

  • Copa Libertadores 2018.

  • Recopa Sudamericana 2019.

  • Copa Argentina 2019.

  • Supercopa Argentina 2019.

  • Primera División de Argentina (Liga Profesional) 2021.

  • Trofeo de Campeones 2021.

Manchester City

  • Premier League 2022-23.

  • FA Cup 2022-23.

  • UEFA Champions League 2022-23.

  • Supercopa de la UEFA 2023.

  • Mundial de Clubes 2023.

  • Premier League 2023-24.

Selección argentina

  • Preolímpico Sudamericano Sub-23 2020.

  • Copa América 2021.

  • Finalissima 2022.

  • Copa del Mundo 2022.

  • Copa América 2024.

