Ex capitán del Atlético Madrid elogió a Julián Álvarez: "Es de los mejores del mundo"

El crecimiento que está teniendo partido a partido es impresionante.

Y puso en valor las condiciones que presenta el delantero argentino: "Cada vez está mejor físicamente, cada vez toma mejores decisiones, es más completo. Te hace goles, te puede asistir. Puede estar 70 minutos sin tocar el balón pero la toca y tiene ocasiones, convierte la mayoría".

Es el jugador que está fuera de lo normal, para mí entre los mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas.

Diego Godín Diego Godín se convirtió en ídolo en Atlético Madrid, camino que está repitiendo Julián Álvarez.

El defensor se refirió al polémico penal anulado a Álvarez en la definición con el Real Madrid

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se vieron las caras por los octavos de final de la Champions League 2024/25 y el Colchonero cayó en los penales ya que el VAR consideró que Julián Álvarez había tocado la pelota en dos oportunidades al ejecutar su penal; y el defensor se refirió a la polémica: "Yo no me di cuenta. Lo vi por televisión y no se vio nada. Nadie dijo nada porque no se vio nada. Lo anularon desde el VAR. Creo que los jugadores tampoco se dieron cuenta".

"¿Cómo vas a saber si la tocó dos veces o no? ¿Cómo te vas a pelear si no sabes qué pasó? Nadie sabe qué pasó. Hasta el día de hoy siguen discutiendo", analizó el uruguayo Diego Godín.

penal, julian alvarez.jpg El polémico penal de Julián Álvarez.

"Se equivocaron al anularlo, por eso dijeron luego cómo había que interpretar esa regla. Por eso digo que hacen falta ex jugadores de fútbol en el VAR, porque pueden interpretar cosas, como cómo sale el balón, cómo gira. ¿Cómo te das cuenta si lo roza? Y sí, al Atleti esto le pasó factura porque se desinfló, se cayó la ilusión del equipo y cuando juegas sin ilusión, sin un objetivo que te mueva, es muy difícil salir adelante", concluyó el defensor uruguayo.

Todos los títulos de Julián Álvarez

River Plate

Copa Libertadores 2018.

Recopa Sudamericana 2019.

Copa Argentina 2019.

Supercopa Argentina 2019.

Primera División de Argentina (Liga Profesional) 2021.

Trofeo de Campeones 2021.

Manchester City

Premier League 2022-23.

FA Cup 2022-23.

UEFA Champions League 2022-23.

Supercopa de la UEFA 2023.

Mundial de Clubes 2023.

Premier League 2023-24.

Selección argentina