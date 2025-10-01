Leyenda del Real Madrid no dudó en exclamar: "Juega como los dioses"

El delantero de la Selección argentina está viviendo un momento deportivo y personal deseado (en julio anunció que será papá junto a Emilia Ferrero) y Jorge Valdano, campeón del mundo en México 86, no dudó en poner en valor su desempeño: " Julián Álvarez tiene un nivel creciente y todavía no ha encontrado el techo".

Juega como los dioses y corre como uno cualquiera. Juega como los dioses y corre como uno cualquiera.

En diálogo con Movistar +, el "Filósofo del Fútbol" explicó que "su entrega en el campo tiene un efecto multiplicador en la actitud del resto de los jugadores", y por lo tanto agregó: "Esto tiene un efecto de contagio extraordinario".

Jorge Valdano La leyenda del Real Madrid rendido frente al desempeño de la Araña.

"Si la gran figura del equipo se exprime de esa manera, ¿qué le queda a los demás? El Atlético de Madrid es un equipo muy sacrificado, pero resulta que su máxima figura es de los más sacrificados", concluyó el ídolo del Real Madrid.

Las dos figuras del Atlético que hablaron de Julián

El Niño Torres y Antoine Griezmann, pasado y presente del Atlético Madrid, no dudaron en dedicarle sentidas palabras al número 19. Mientras que Torres, ya retirado y entrenador del equipo filial, expresó que se trata de "el mejor del mundo"; el jugador francés y actual compañero de equipo agregó que tanto quienes están sentados mirándolo y quienes "están en el campo disfrutan mucho" de su juego.

"Aún no ha llegado a su top nivel y tenemos ganas de ayudarle a que llegue a su nivel top y que podamos disfrutar más de él", explicó el máximo goleador histórico del Atlético Madrid que frente a Eintracht Frankfurt llegó a los 200 goles.

Los tres goles de Julián Álvarez frente al Rayo Vallecano

Embed - JULIÁN ALVAREZ'S HAT-TRICK! | Highlights Atlético de Madrid 3-2 Rayo Vallecano | 25/26 LaLiga, MD6

Los goles de la Araña al Real Madrid

Embed - DOBLETE DE JULIÁN Y PALIZA COLCHONERA EN UN DERBY INOLVIDABLE | Atl. Madrid 5-2 R. Madrid | RESUMEN

La picó frente al Frankfurt