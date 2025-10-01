Los cuatro arqueros que tiene Boca Juniors

Boca Juniors debe ser uno de los pocos planteles en la Argentina que cuenta con cuatro arqueros capacitados para ser titulares en un equipo de Primera División. Y ante las flojas actuaciones de Agustín Marchesín, aparecen otras opciones válidas dignas de analizar.

Arqueros de Boca 2025 Javier García, Leandro Brey y Sergio Romero; los tres arqueros esperan su momento.

Brey es el de menos experiencia, pero con 23 años ya defendió el arco del Xeneize en 28 oportunidades (donde ganó 16 veces - se incluye como victoria el partido que luego Boca perdió por penales frente a Alianza Lima - , empató 8 y perdió en 4). Detrás se ubica Javier García que con 38 años ha alternado titularidades con grandes suplencias y, más atrás, se ubica Sergio Romero.

La situación de Chiquito es particular ya que no cuenta con el apoyo ni el visto bueno del cuerpo técnico comandado por Miguel Ángel Russo, al punto que durante el 2025 no ha sumado minutos y con 38 años su futuro es incierto.

Su último partido fue contra River en La Bombonera donde el Xeneize cayó 1 a 0 y Romero tuvo un fuerte enfrentamiento con los hinchas que le reclamaban por el resultado final y por el rendimiento del equipo. No obstante, el ex arquero de la Selección argentina sueña con volver a ser titular.

La decisión del cuerpo técnico de Boca con respecto a Marchesín

El ex arquero de Lanús ha disputado 31 partidos como titular en Boca donde ha sido reemplazado en dos oportunidades. Con su figura en el arco el Xeneize consiguió la victoria 14 veces (también se considera la fatídica noche en la que ganaron en la Fase 2 de la Copa Libertadores, pero fueron eliminados en los penales por el equipo peruano), empataron 8 y cayeron en 9 partidos. Ha sufrido 27 goles en contra mientras que suma 12 vallas invictas.

Agustín Marchesín Agustín Marchesín, ¿es el arquero ideal para Boca?

Más allá de las estadísticas que solo reflejan una parte de la historia, el arquero suele cometer errores que no terminan en gol lo que causa gran preocupación en el hincha e inseguridad en sus compañeros. Es por eso que su situación fue revisada, sin embargo el cuerpo técnico ya tomó una decisión.

Miguel Ángel Russo lo considera uno de los líderes del vestuario y, por el momento, continuará siendo el arquero titular ya que consideran que en sus altibajos los puntos altos son más significativos que los bajos.

De igual manera tendrá que mirar detrás de su espalda porque tiene otros tres candidatos al salto, esperando su oportunidad.