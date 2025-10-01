En este contexto, en el cual los rumores de un cortocircuito con Xabi Alonso son cada vez más fuertes, Federico Valverde rompió el silencio. A través de su cuenta de X, el Pajarito dejó clara su postura ante los dichos de los medios.

El descargo de Federico Valverde por su presente en Real Madrid

El caso de Federico Valverde ha marcado agenda en tierras españolas. Durante la victoria del Real Madrid en Kazajistán, el uruguayo mostró una particular postura. No solamente que casi no realizó movimientos precompetitivos junto al resto de los suplentes, sino que se lo vio desconectado del grupo. Algo inusual para un capitán.

Como consecuencia de las críticas que recolectó en las últimas horas, el ganador de dos Champions Leagues con el Merengue se descargó mediante un extenso escrito en sus redes sociales.

Teniendo en cuenta esta situación, y los rumores de una pelea con Xabi Alonso, el futbolista comenzó: "He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste".

"De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", sumó Valverde.

Descargo Federico Valverde Federico Valverde se expresó a través de sus redes sociales.

Sobre aquellos que dicen que fue suplente debido a que se negó a jugar como lateral derecho (una posición en la que ya se ha desempeñado y ha dejado claro que no es la que más cómoda le sienta), fue tajante.

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje. En todos los partidos dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera. Lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", sentenció el histórico del Real Madrid.