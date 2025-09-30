Inicio Ovación Fútbol Franco Mastantuono
Champions League

Con Mastantuono de titular, Real Madrid goleó en la Champions de la mano de Mbappé

Real Madrid, con el ex River Franco Mastantuono, goleó al Kairat Almaty en Kazajistán por la Champions League, con un triplete de Kylian Mbappé y la participación desde el arranque de Franco Mastantuono.

Franco Mastantuono jugó bien en el Real Madrid.

Real Madrid, con el ex River Franco Mastantuono de titular, goleó por 5 a 0 al Kairat Almaty este martes, en Kazajistán, por la Champions League. El francés Kylian Mbappé marcó un hat-trick.

El subcampeón del mundo Mbappé (perdió la final ante la Selección argentina en Qatar 2022) brió el marcador por medio de un penal tras una falta sobre Mastantuono, quien había forzado el error defensivo local.

El francés puso el 2-0 con una definición por encima del arquero Kalmurza y completó su actuación con un gol desde la medialuna después de una acción colectiva encabezada por Rodrygo.

Franco Mastantuono anduvo bien en el Real Madrid

El juvenil argentino anduvo en la ofensiva del elenco Merengue y tuvo una ocasión clara antes de ser reemplazado en el segundo tiempo.

El pibe de 18 años, que jugó el Mundial de Clubes para River Plate e inmediatamente se sumó al elenco orientado por Xabi Alonso, se ha adaptado rápidamente a uno de los mejores clubes del mundo y ya es figura en un conjunto repleto de estrellas.

Camavinga y Brahim Díaz sellaron la goleada en un partido dominado por el conjunto español, que no permitió espacios para la reacción de los kazajos.

Mbappé marcó tres goles para el Real Madrid.

La única osasión seria de gol del Kairat fue un penal sancionado y posteriormente anulado por el VAR.

Lo que viene para el Real Madrid en la Champions

Así Real Madrid quedó con puntaje ideal en la cima de la tabla de posiciones y en la siguiente fecha recibirá a Juventus el miércoles 22 de octubre a las 16 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu.

Mientras que Kairat Almaty sigue sin poder sumar unidades en la Champions League y tendrá revancha nuevamente como local ante otro debutante: el Pafos FC de Chipre, el martes 21 desde las 13.45.

