Liga española

Los tremendos elogios de Xabi Alonso hacia Franco Mastantuono: "Me encanta..."

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se deshizo en elogios por el ex River, Franco Mastantuono en la previa del duelo ante el Atlético de Madrid.

Por Carolina Quiroga
Xabi Alonso

Xabi Alonso, DT del Real Madrid, elogió una vez más a Franco Mastantuono.

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid revolucionó al entrenador Xabi Alonso por su calidad como jugador y su madurez con solo 18 años de edad. El entrenador del club merengue suele hacer alusión al ex River con constante admiración y, en la conferencia de prensa previa al choque de este sábado frente al Atlético de Madrid, su respuesta respecto al mediocampista no fue la excepción.

Xabi Alonso ponderó la rápida adaptación del joven argentino al primer equipo del magnate club español y consideró algunas de sus virtudes como futbolista. “Franco tiene muchísimas cosas buenas. Para la edad que tiene, y haber llegado hace un mes y poco... acaba de cumplir 18 años. Ha llegado a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande. La adaptación ha sido muy buena y me encanta la calidad que tiene, por supuesto, la personalidad, pero lo competitivo que es", señaló el entrenador del Real Madrid.

Franco Mastantuono
Franco Mastantuono produjo admiración en Xabi Alonso, DT del Real Madrid, desde su llegada.

Franco Mastantuono produjo admiración en Xabi Alonso, DT del Real Madrid, desde su llegada.

Además, Alonso agregó los aspectos a trabajar con el volante argentino y el motivo por el cual decidió traerlo al club junto a su cuerpo técnico. "Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía y ese gen competitivo son algo fundamental en nuestro equipo y en nuestro juego y estoy muy contento de que él lo haya traído. Lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo".

Sin embargo, el DT del Real Madrid no lo confirmó como titular para el encuentro que el elenco merengue tendrá que disputar este sábado ante el Atlético Madrid por la séptima fecha de la Liga. "Mañana se verá. Tenemos a todos listos, todos recuperaron bien, después del partido en Valencia ante Levante. No hay ningún tocado ni nada. Mañana decidiremos, no puedo dar pistas", sentenció Xabi Alonso.

Los números de Franco Mastantuono desde su arribo al Real Madrid

Desde su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono disputó 6 encuentros con la camiseta de la Casa Blanca y fue titular en cinco de ellos. Además tuvo la oportunidad de marcar su primer gol con la camiseta merengue en el último cotejo frente al Levante por la sexta fecha de la Liga española.

