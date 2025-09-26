Los tremendos elogios de Xabi Alonso hacia Franco Mastantuono: "Me encanta..."

Además, Alonso agregó los aspectos a trabajar con el volante argentino y el motivo por el cual decidió traerlo al club junto a su cuerpo técnico. "Tiene mucha energía. Luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía y ese gen competitivo son algo fundamental en nuestro equipo y en nuestro juego y estoy muy contento de que él lo haya traído. Lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo".

Sin embargo, el DT del Real Madrid no lo confirmó como titular para el encuentro que el elenco merengue tendrá que disputar este sábado ante el Atlético Madrid por la séptima fecha de la Liga. "Mañana se verá. Tenemos a todos listos, todos recuperaron bien, después del partido en Valencia ante Levante. No hay ningún tocado ni nada. Mañana decidiremos, no puedo dar pistas", sentenció Xabi Alonso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1971552044289798306&partner=&hide_thread=false "ESTOY MUY CONTENTO DE QUE LO HAYAMOS TRAÍDO". Xabi Alonso, encantado con el juego de Mastantuono en el Real Madrid. pic.twitter.com/TLBcMcrahe — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

Los números de Franco Mastantuono desde su arribo al Real Madrid

Desde su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono disputó 6 encuentros con la camiseta de la Casa Blanca y fue titular en cinco de ellos. Además tuvo la oportunidad de marcar su primer gol con la camiseta merengue en el último cotejo frente al Levante por la sexta fecha de la Liga española.