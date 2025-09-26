Los cambios que metería Walter Ribonetto

De cara al choque contra el conjunto que dirige Damián Ayude, Walter Ribonetto, DT de Godoy Cruz, tiene prácticamente definido el equipo titular y habría cinco modificaciones respecto al último encuentro ante Instituto.

En la defensa, Lucas Arce volverá a ser titular por Mateo Mendoza, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla y no podrá estar frente al Ciclón, y Andrés Meli entrará por Juan Segundo Morán.

En el sector ofensivo Guillermo Pol Fernández, Misael Sosa y Luca Martínez Dupuy serían titulares en lugar de Bruno Barrionuevo, Agustín Auzmendi y Facundo Altamira.

Vicente Poggi godoy cruz.

De esta manera, este sábado el Tomba podría formar con Franco Petroli, Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen y Meli, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández, Misael Sosa y Bastián Yáñez, Luca Martínez Dupuy.

El último enfrentamiento entre ambos

En el Torneo Apertura Godoy Cruz igualó sin goles con San Lorenzo, por la 10ma. fecha, en el estadio Malvinas Argentinas.

Embed - #CopaSurFinanzas 2023 | Fecha 9 | resumen de Godoy Cruz - San Lorenzo

La última vez que el Tomba jugó en la cancha de San Lorenzo fue el 21 de marzo del año pasado y ganó el Azulgrana 1 a 0 con gol de Cristian Tarragona.

La última victoria del Expreso ante el Ciclón fue el 19 de octubre de 2023 en el Malvinas Argentinas con gol de Nico Fernández y al Tomba lo dirigía Daniel Walter Oldrá.