La baja sensible que tendrá Independiente Rivadavia para enfrentar a Huracán: cambio de esquema y el once de Berti

GOL studer Sheyko Studer será baja en Independiente Rivadavia para enfrentar a Huracán.

Por Studer se dará el regreso de Nicolás Retamar al once titular para nutrir tres cuartos de cancha y hacer la banda derecha en ofensiva. Ezequiel Bonifacio será el marcador por derecha para cubrir las proyecciones del ex Ferro Carril Oeste. Un poquito más adelantado se ubicará Matías Fernández, como una suerte de enganche, para conectarse con Sebastián Villa y darle peso al ataque de Independiente Rivadavia.

Además, Alfredo Berti le renovará la confianza a Álex Arce en el puesto del 9. El delantero paraguayo viene de hacer un golazo ante Unión y volverá a ser de la partida ante el Globo como referente de área.

Independiente Rivadavia viene de empatar 2 a 2 ante Unión mientras que Huracán llega de caer 2 a 0 ante Racing en el Tomás Adolfo Ducó. La última vez que se enfrentaron la Lepra y el Globo fue por la décima fecha del Torneo Apertura y fue derrota del elenco de Alfredo Berti por 2 a 0.

Berti Berti cambiará el esquema de Independiente Rivadavia ante la baja de Sheyko Studer.

La formación de Independiente Rivadavia para enfrentar a Huracán en el Torneo Clausura

Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.

Hora: 19.30.