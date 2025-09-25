Imanol González se refirió al choque ante Chacarita de este domingo y aseguró: "Tenemos un partido muy importante en el que nos jugamos la posibilidad de poder terminar primeros. Con San Telmo dimos un paso clave porque volvimos a ganar y no renunciamos a nuestro juego".

El zaguero central asumió: "Nos dolió mucho la derrota con Agropecuario, pero este es un grupo fuerte y va a dejar todo para poder lograr el objetivo".

"En el 2023 me tocó jugar la final jugando con el Deportivo Maipú ante Riestra y ahora quiero la revancha. Se ha formado un gran grupo con jugadores que tienen mucho compromiso", afirmó González quien tras su paso por Maipú estuvo en el Huachipato de Chile y este año llegó al Lobo.

Imanol González ya jugó una final por el ascenso con el Deportivo Maipú

