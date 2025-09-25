Imanol González

Imanol González, defensor de Gimnasia y Esgrima habló del gran presente del equipo en la Primera Nacional, donde el Lobo está cerca de jugar la final por el primer ascenso a Primera División.

Con perfil bajo, el cordobés Imanol González es un defensor que a fuerza de goles decisivos se ha convertido en un referente de Gimnasia y Esgrima. que está a un paso de jugar la final de la Primera Nacional.

Este domingo 28 de septiembre desde las 15.15 el Lobo jugará con Chacarita en condición de visitante con la chance de asegurar el pase a la final aunque para eso necesita ganar y que Estudiantes de Río Cuarto, escolta a tres puntos, empate o pierda.

Imanol González es uno de los goleadores de Gimnasia y Esgrima.

Imanol González se refirió al choque ante Chacarita de este domingo y aseguró: "Tenemos un partido muy importante en el que nos jugamos la posibilidad de poder terminar primeros. Con San Telmo dimos un paso clave porque volvimos a ganar y no renunciamos a nuestro juego".

El zaguero central asumió: "Nos dolió mucho la derrota con Agropecuario, pero este es un grupo fuerte y va a dejar todo para poder lograr el objetivo".

"En el 2023 me tocó jugar la final jugando con el Deportivo Maipú ante Riestra y ahora quiero la revancha. Se ha formado un gran grupo con jugadores que tienen mucho compromiso", afirmó González quien tras su paso por Maipú estuvo en el Huachipato de Chile y este año llegó al Lobo.

Imanol González se ilusiona con volver a jugar una final por el ascenso como lo hizo jugando para el Deportivo Maipú ante Deportivo Riestra, en 2023.

El Cruzado cayó aquella vez por 1 a 0 en la final del Reducido.

Los goles de Imanol González en el torneo de la Primera Nacional

  • vs. Almirante Brown (V)
  • vs. Estudiantes de Buenos Aires (L)
  • vs. Colón (V)
  • vs. Mitre (L)
  • vs. Gimnasia (Jujuy) (L)

