La tajante frase de un campeón del mundo con River: "La gente quiere títulos, no que casi ganemos"

Qué dijo el histórico de River sobre el presente del equipo

El hombre de 69 años habló con el sitio Bolavip y repasó lo que fue derrota de River en tierras brasileras. Para comenzar, manifestó: "River jugó un muy buen partido hasta la incidencia del primer gol de Palmeiras, que creo que eso lo desubicó un poco. El hecho de que el equipo brasileño lograra ese gol, hizo que River tuviera que abrirse más y se le complicó el partido. Hasta el momento ese, estaba en condiciones de haber sacado adelante la serie".

"Indudablemente el resultado de local es muy importante y el hecho de haber perdido da la ventaja de Palmeiras. Ellos no eran más que River. Simplemente creo que jugó un mal primer tiempo en el Monumental, y en el segundo lo pudo haber empatado, incluso hasta ganado en algún momento. A veces esas cosas suceden, pero en criterio futbolístico creo que River no jugó mal", completó Alzamendi.

A la hora de realizar su análisis sobre Palmeiras, reveló: "Para mí no era un cuco. Es mi forma de pensar. Otros quizás le van a buscar la pata a la sota, que River esto, River lo otro. Pero los que realmente estamos en el fútbol y los que hemos jugado en una cancha, saben que River lo tenía totalmente dominado en la vuelta. Hasta el segundo tiempo".

Antonio Alzamendi Antonio Alzamendi conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental con River en 1986.

Por último, sobre los objetivos que le quedan a River de cara al final de la temporada, Alzamendi sentenció: "Obligado en River se está siempre. El tema es que los rivales también juegan. Creo que a veces la mala costumbre de ganar, ganar, ganar, eso le hace mal también al hincha, que piensa que si no ganas no sirve más nada. Y en River es así. Si no ganas títulos, a los equipos grandes le pasa eso. La gente quiere títulos, no quiere jugar solamente bien o que casi ganamos. En River hay que ganar. En Boca hay que ganar, Independiente hay que ganar, en Racing hay que ganar".