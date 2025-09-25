Es una película que arrasa en Netflix. 

Es una película que arrasa en Netflix. 

La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un vasto catálogo de producciones que vale la pena mirar. Muchas de ellas, permanecen ocultas y se pierden entre la gran oferta. Tal es el caso de Glass Onion: Un misterio de Knives Out.

Nominada a Mejor guion adaptado en los premios Oscar, la película escrita y dirigida por Rian Johnson estrenó en 2022 y está disponible en Netflix. Se trata de una oferta de misterio y para reír que dura 2 horas y 21 minutos.

Daniel Craig encabeza el elenco estelar en esta película de misterio aclamada como “una de las más emocionante0,s divertidas y agradables del año (2022)”.

glass onion un misterio de knives out (3)
Daniel Craig encabeza el elenco estelar de Glass Onion: Un misterio de Knives Out.

Daniel Craig encabeza el elenco estelar de Glass Onion: Un misterio de Knives Out.

Glass Onion: Un misterio de Knives Out es “un ejercicio de ingenio, precisión y bienvenido espíritu lúdico que se contagia desde los artistas hacia el público", sentenció Diego Batlle de Otros Cines.

Netflix: de qué trata Glass Onion: Un misterio de Knives Out

Cuando el multimillonario Miles Bron (Edward Norton) invita a algunos de sus allegados a una escapada a su isla griega privada, pronto queda claro que no todo es perfecto en el paraíso. Y cuando alguien aparece muerto, ¿quién mejor que Benoit Blanc (Daniel Craig) para desentrañar todas las capas del misterio?

Netflix: tráiler de Glass Onion: Un misterio de Knives Out

Embed - Glass Onion: Un misterio de Knives Out | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Glass Onion: Un misterio de Knives Out

  • Daniel Craig
  • Edward Norton
  • Janelle Monáe
  • Dave Bautista
  • Kate Hudson
  • Kathryn Hahn
  • Leslie Odom Jr.
  • Jessica Henwick
  • Madely Cline
glass onion un misterio de knives out
Glass Onion: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.

Glass Onion: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.

Dónde ver la película Glass Onion: Un misterio de Knives Out

  • Latinoamérica: la película Glass Onion: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Glass Onion: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.
  • España: la película Glass Onion: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar