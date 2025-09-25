glass onion un misterio de knives out (3)
Daniel Craig encabeza el elenco estelar de Glass Onion: Un misterio de Knives Out.
Glass Onion: Un misterio de Knives Out es “un ejercicio de ingenio, precisión y bienvenido espíritu lúdico que se contagia desde los artistas hacia el público", sentenció Diego Batlle de Otros Cines.
Netflix: de qué trata Glass Onion: Un misterio de Knives Out
Cuando el multimillonario Miles Bron (Edward Norton) invita a algunos de sus allegados a una escapada a su isla griega privada, pronto queda claro que no todo es perfecto en el paraíso. Y cuando alguien aparece muerto, ¿quién mejor que Benoit Blanc (Daniel Craig) para desentrañar todas las capas del misterio?
Netflix: tráiler de Glass Onion: Un misterio de Knives Out
Embed - Glass Onion: Un misterio de Knives Out | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Glass Onion: Un misterio de Knives Out
- Daniel Craig
- Edward Norton
- Janelle Monáe
- Dave Bautista
- Kate Hudson
- Kathryn Hahn
- Leslie Odom Jr.
- Jessica Henwick
- Madely Cline
glass onion un misterio de knives out
Glass Onion: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.
Dónde ver la película Glass Onion: Un misterio de Knives Out
- Latinoamérica: la película Glass Onion: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Glass Onion: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.
- España: la película Glass Onion: Un misterio de Knives Out se puede ver en Netflix.