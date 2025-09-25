Netflix es un éxito mundial con la serie turca del 2025 con capítulos de 26 minutos

Ahora su propósito es descubrir quién escribió esas cartas y las conexiones que podrían tener con el presente.

La serie turca Cartas desde el pasado tiene 8 episodios muy cortos, no superan los 26 minutos.

Netflix: de qué se trata la serie Cartas desde el pasado

La sinopsis de la serie turca Cartas desde el pasado cuenta que una joven descubre una antigua colección de cartas que despierta su curiosidad. A medida que lee, encuentra pistas ocultas sobre vidas pasadas, secretos familiares y emociones enterradas.

cartas1 Gokce Bahadir. La estrella turca brilla en la serie de Netflix, Cartas desde el pasado.

Impulsada por el misterio, inicia una búsqueda para descubrir quién las escribió y qué verdades se ocultan entre las líneas. Cada carta la acerca más a una revelación que podría cambiarlo todo. Un viaje íntimo entre el pasado y el presente.

Netflix: reparto de la serie Cartas desde el pasado

Gokce Bahadir

Selin Yeninci

Erdem Senocak

Guens Sensoy

Can Bartu Aslan

Trailer de la serie Cartas desde el pasado

Embed - Letters from the Past | Official Trailer | Netflix

Netflix: dónde ver la serie Cartas del pasado, según la zona geográfica