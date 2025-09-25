Netflix es un éxito mundial con la serie turca del 2025 con capítulos de 26 minutos

Ahora su propósito es descubrir quién escribió esas cartas y las conexiones que podrían tener con el presente.
La serie turca Cartas desde el pasado tiene 8 episodios muy cortos, no superan los 26 minutos.
Netflix: de qué se trata la serie Cartas desde el pasado
La sinopsis de la serie turca Cartas desde el pasado cuenta que una joven descubre una antigua colección de cartas que despierta su curiosidad. A medida que lee, encuentra pistas ocultas sobre vidas pasadas, secretos familiares y emociones enterradas.
Gokce Bahadir. La estrella turca brilla en la serie de Netflix, Cartas desde el pasado.
Impulsada por el misterio, inicia una búsqueda para descubrir quién las escribió y qué verdades se ocultan entre las líneas. Cada carta la acerca más a una revelación que podría cambiarlo todo. Un viaje íntimo entre el pasado y el presente.
Netflix: reparto de la serie Cartas desde el pasado
- Gokce Bahadir
- Selin Yeninci
- Erdem Senocak
- Guens Sensoy
- Can Bartu Aslan
Trailer de la serie Cartas desde el pasado
Embed - Letters from the Past | Official Trailer | Netflix
Netflix: dónde ver la serie Cartas del pasado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cartas desde el pasado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Cartas desde el pasado se puede ver en Netflix.
- España: la serie Cartas desde el pasado se puede ver en Netflix.