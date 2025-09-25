Inicio Series y películas Netflix
Netflix es un éxito mundial con la serie turca del 2025 con capítulos de 26 minutos

Netflix siempre apuesta a las mejores series y películas turcas, en el 2025 estrenó una producción que es un éxito mundial con capítulos de 26 minutos

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Gokce Bahadir. La talentosa actriz turca, sorprende en la serie turca del momento, Cartas desde el pasado. 

Netflix renuevan sus catálogos de series y películas con nuevas producciones con el objetivo de conquistar al público y engancharnos. Cartas desde el pasado es una serie turca creada por Rana Denizer que cuenta con un reparto de primer nivel protagonizado por Gokce Bahadr, Onur Tuna y Selin Yeninci, tres actores muy conocidos dentro de la producción de este país.

cartas
Gokce Bahadir. Es la gran estrella de la serie turca, Cartas desde el pasado.

La ficción sigue a una joven que de forma inesperada encuentra una colección de cartas antiguas. Movida por la curiosidad, la joven empieza a leer el contenido de las cartas y pronto descubre que están repletas de pistas ocultas, secretos familiares y una serie de emociones que parece que nunca vieron la luz.

Ahora su propósito es descubrir quién escribió esas cartas y las conexiones que podrían tener con el presente.

La serie turca Cartas desde el pasado tiene 8 episodios muy cortos, no superan los 26 minutos.

Netflix: de qué se trata la serie Cartas desde el pasado

La sinopsis de la serie turca Cartas desde el pasado cuenta que una joven descubre una antigua colección de cartas que despierta su curiosidad. A medida que lee, encuentra pistas ocultas sobre vidas pasadas, secretos familiares y emociones enterradas.

cartas1
Gokce Bahadir. La estrella turca brilla en la serie de Netflix, Cartas desde el pasado.

Impulsada por el misterio, inicia una búsqueda para descubrir quién las escribió y qué verdades se ocultan entre las líneas. Cada carta la acerca más a una revelación que podría cambiarlo todo. Un viaje íntimo entre el pasado y el presente.

Netflix: reparto de la serie Cartas desde el pasado

  • Gokce Bahadir
  • Selin Yeninci
  • Erdem Senocak
  • Guens Sensoy
  • Can Bartu Aslan

Trailer de la serie Cartas desde el pasado

Embed - Letters from the Past | Official Trailer | Netflix

Netflix: dónde ver la serie Cartas del pasado, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Cartas desde el pasado se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Cartas desde el pasado se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Cartas desde el pasado se puede ver en Netflix.

