incontrolables (1) Incontrolables es una serie canadiense que acaba de estrenar en Netflix.

“Aunque puede que no pase a la historia como una de las historias de culto más sólidas que arrasan en televisión, ‘Incontrolables' tiene menos problemas que peculiaridades. Solo hay que tener la mente abierta“, aclaró Ben Travers IndieWire.

Netflix: de qué trata la serie Incontrolables

La trama de la serie Incontrolables se centra en un policía de un pequeño pueblo que empieza a sospechar que la escuela local para jóvenes problemáticos y su fundadora, tan carismática como peligrosa, no son lo que aparentan.

incontrolables Incontrolables estrenó en Netflix el 25 de septiembre de 2025.

Tall Pines es una localidad bucólica que alberga un centro especial dirigido por Leanne (Toni Collette), cuya aparente misión es ayudar a adolescentes con dificultades. Sin embargo, la llegada de un policía, interpretado por Mae Martin, junto a su esposa embarazada (Sarah Gadon), desencadena una serie de sospechas sobre la verdadera naturaleza de la institución.

La historia toma un giro cuando uno de los internos logra escapar, lo que da pie a una investigación policial que revela que la academia esconde una realidad mucho más oscura de lo que aparenta. El avance de la serie sugiere incluso la presencia de elementos de ciencia ficción, añadiendo una capa adicional de intriga.

Netflix: tráiler de la serie Incontrolables

Embed - Incontrolables | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Incontrolables, serie de Netflix

Mae Martin (Alex Dempsey)

Toni Collette (Leanne)

Sarah Gadon (Laura)

Alyvia Alyn Lind (Leila)

Sydney Topliffe (Abbie)

Brandon Jay McLaren

Tattiawna Jones

Joshua Close

Isolde Ardies

