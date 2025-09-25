Este drama familiar de Netflix, que explora la vida de los herederos de la cervecería Guinness en el siglo XIX, es uno de los estrenos que promete finalizar el 2025 a lo más alto del top de las más vistas.

El estreno de la serie en la plataforma de Netflix fue el 25 de septiembre de 2025, con un total de 8 episodios.

netflix-serie-la-casa-guinness-estreno La serie de Netflix arrasa con cada episodio.

Netflix: de qué trata la serie La casa Guinness

Esta nueva serie que llegó a Netflix se desarrolla en la Irlanda de 1868. Cuando el dueño de la cervecería Guinness muere, el destino este queda en manos de sus cuatro hijos. El problema es que cada uno de estos tiene uno que otro secreto oscuro que esconder y el futuro de la cervecería, una marca registrada de Dublín, puede estar comprometido.

netflix-serie-la-casa-guinness La serie que acaba de llegar a Netflix era una de las más esperadas.

Reparto de La casa Guinness, serie de Netflix

Anthony Boyle (Arthur Guinness)

Lous Partridge (Edward Guinness)

Emily Fairn (Anne Lee Guinness)

Fionn O‘Shea (Benjamin Guinness)

David Wilmot (Bonnie Champion)

James Norton (Sean Rafferty)

Jack Gleeson (Byron Hughes)

Tráiler de La casa Guinness, serie de Netflix

Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie La casa Guinness, según la zona geográfica