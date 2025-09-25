El actor Louis Partridge interpreta a Edward Guinness en la serie de Netflix.

Cuando la plataforma de Netflix ya está encarando los últimos meses del 2025, el catálogo de series y películas sigue recibiendo estrenos de enorme jerarquía. En esta oportunidad, la serie La casa Guinness llegó en calidad de gran estreno para batir todas las marcas.

Esta serie británica de 2025 es una propuesta de drama de época, que se desarrolla en la Irlanda de 1868 y pone sobre la mesa una imperdible historia de misterio e intriga.

La casa Guinness, que cuenta con un elenco de alto vuelo, está dirigida por el escritor británico Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders.

Este drama familiar de Netflix, que explora la vida de los herederos de la cervecería Guinness en el siglo XIX, es uno de los estrenos que promete finalizar el 2025 a lo más alto del top de las más vistas.

El estreno de la serie en la plataforma de Netflix fue el 25 de septiembre de 2025, con un total de 8 episodios.

La serie de Netflix arrasa con cada episodio.

Netflix: de qué trata la serie La casa Guinness

Esta nueva serie que llegó a Netflix se desarrolla en la Irlanda de 1868. Cuando el dueño de la cervecería Guinness muere, el destino este queda en manos de sus cuatro hijos. El problema es que cada uno de estos tiene uno que otro secreto oscuro que esconder y el futuro de la cervecería, una marca registrada de Dublín, puede estar comprometido.

La serie que acaba de llegar a Netflix era una de las m&aacute;s esperadas.

Reparto de La casa Guinness, serie de Netflix

  • Anthony Boyle (Arthur Guinness)
  • Lous Partridge (Edward Guinness)
  • Emily Fairn (Anne Lee Guinness)
  • Fionn O‘Shea (Benjamin Guinness)
  • David Wilmot (Bonnie Champion)
  • James Norton (Sean Rafferty)
  • Jack Gleeson (Byron Hughes)

Tráiler de La casa Guinness, serie de Netflix

Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie La casa Guinness, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La casa Guinness se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La casa Guinness se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La casa Guinness ver en Netflix.

