La serie de Netflix está basada en la obra literaria clásica canadiense de Lucy Maud Montgomery (1908) y todas sus adaptaciones.
La primera temporada de la serie Netflix, con un total de 7 capítulos, se puede ver en la plataforma desde mayo de 2017.
Anne with an E también tiene una segunda y tercera temporada, cada una con 10 episodios, lanzadas en Netflix en julio de 2019 y enero de 2020.
La serie de Netflix cuenta con tres temporadas, con un total de 27 capítulos.
Netflix: de qué trata la serie Anne with an E
Esta serie de Netflix arrasa con su trama dramática, que tiene en el centro de la escena a Anne Shirley (Amybeth McNulty), una niña huérfana que es adoptada por la solterona Marilla Cuthbert y su hermano Matthew Cuthbert, quiénes se la llevan a vivir a su granja familiar, situada en un pequeño pueblo pesquero, en una historia ambientada a principios del siglo XX.
La actriz Amybeth McNulty interpreta a Anne Shirley en la serie de Netflix.
Reparto de Anne with an E, serie de Netflix
- Amybeth McNulty (Anne Shirley)
- Geraldine James Marilla Cuthbert
- H. Thomson (Matthew Cuthbert)
- Dalia Bela (Diana Barry)
- Lucas Jade Zumann (Gilbert Blythe)
- Aymeric Jett Montaz (Jerry Baynard)
- Corrine Koslo (Rachel Lynde)
- Kyla Matthews (Ruby Gillis)
Tráiler de Anne with an E, serie de Netflix
Embed - Anne with an E | Tráiler principal en ESPAÑOL | Netflix España
Dónde ver la serie Anne with an E según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Anne with an E se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Anne with an E se puede ver en Netflix.
- España: la serie Anne with an E se puede ver en Netflix.