La serie de Netflix está basada en la obra literaria clásica canadiense de Lucy Maud Montgomery (1908) y todas sus adaptaciones.

La primera temporada de la serie Netflix, con un total de 7 capítulos, se puede ver en la plataforma desde mayo de 2017.

Anne with an E también tiene una segunda y tercera temporada, cada una con 10 episodios, lanzadas en Netflix en julio de 2019 y enero de 2020.

La serie de Netflix cuenta con tres temporadas, con un total de 27 capítulos.

Netflix: de qué trata la serie Anne with an E

Esta serie de Netflix arrasa con su trama dramática, que tiene en el centro de la escena a Anne Shirley (Amybeth McNulty), una niña huérfana que es adoptada por la solterona Marilla Cuthbert y su hermano Matthew Cuthbert, quiénes se la llevan a vivir a su granja familiar, situada en un pequeño pueblo pesquero, en una historia ambientada a principios del siglo XX.

netflix-estreno-Anne-with-an-E-serie La actriz Amybeth McNulty interpreta a Anne Shirley en la serie de Netflix.

Reparto de Anne with an E, serie de Netflix

Amybeth McNulty (Anne Shirley)

Geraldine James Marilla Cuthbert

H. Thomson (Matthew Cuthbert)

Dalia Bela (Diana Barry)

Lucas Jade Zumann (Gilbert Blythe)

Aymeric Jett Montaz (Jerry Baynard)

Corrine Koslo (Rachel Lynde)

Kyla Matthews (Ruby Gillis)

Tráiler de Anne with an E, serie de Netflix

