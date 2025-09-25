La serie de Netflix es un drama cautivador y muy recomendado por los usuarios de la plataforma.

Hay una serie en la plataforma de Netflix qué es especial para vivir un drama de época emotivo y que te mantendrá pegado al borde del sillón sin moverse. Brillando entre todas la series y películas del catálogo, Anne with an E arrasa desde que está en la plataforma y vale la pena ver.

Esta serie canadiense de 2017 cuenta con los papeles protagónicos de Amybeth Mcnulty, Geraldine James y R.H. Thomson, y está escrita y dirigida por Moura Wallpaper.

Los usuarios se encontrarán con la historia de una niña huérfana que es muy imaginativa y vive la vida con mucha pasión.

La serie de Netflix está basada en la obra literaria clásica canadiense de Lucy Maud Montgomery (1908) y todas sus adaptaciones.

La primera temporada de la serie Netflix, con un total de 7 capítulos, se puede ver en la plataforma desde mayo de 2017.

Anne with an E también tiene una segunda y tercera temporada, cada una con 10 episodios, lanzadas en Netflix en julio de 2019 y enero de 2020.

La serie de Netflix cuenta con tres temporadas, con un total de 27 cap&iacute;tulos.

Netflix: de qué trata la serie Anne with an E

Esta serie de Netflix arrasa con su trama dramática, que tiene en el centro de la escena a Anne Shirley (Amybeth McNulty), una niña huérfana que es adoptada por la solterona Marilla Cuthbert y su hermano Matthew Cuthbert, quiénes se la llevan a vivir a su granja familiar, situada en un pequeño pueblo pesquero, en una historia ambientada a principios del siglo XX.

La actriz Amybeth McNulty interpreta a Anne Shirley en la serie de Netflix.

Reparto de Anne with an E, serie de Netflix

  • Amybeth McNulty (Anne Shirley)
  • Geraldine James Marilla Cuthbert
  • H. Thomson (Matthew Cuthbert)
  • Dalia Bela (Diana Barry)
  • Lucas Jade Zumann (Gilbert Blythe)
  • Aymeric Jett Montaz (Jerry Baynard)
  • Corrine Koslo (Rachel Lynde)
  • Kyla Matthews (Ruby Gillis)

Tráiler de Anne with an E, serie de Netflix

Dónde ver la serie Anne with an E según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Anne with an E se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Anne with an E se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Anne with an E se puede ver en Netflix.

