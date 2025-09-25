Carlos Palacios sumó otro dolor de cabeza en Boca y el futuro del chileno es incierto

Palacios sigue sin encontrar su mejor nivel en el Xeneize aunque viene de jugar los 90 minutos en el empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Desde su llegada a Boca a principios de año, Palacios estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas de los hinchas, ya que en 28 partidos disputados solo pudo anotar 3 goles y repartió 4 asistencias, quedando por ahora muy lejos de las estadísticas que tenía en su anterior club, Colo Colo.

Además, estuvo involucrado en varios escándalos por indisciplina, por lo que incluso llegó a peligrar su continuidad en el club.

La trayectoria de Palacios

Colo Colo: 76 partidos y 22 goles Unión Española: 54 y 10 Inter de Porto Alegre: 35 y sin goles Boca 28 y 3 Vasco da Gama: 24 y 1

Russo sigue internado y Úbeda está a cargo del plantel

El director técnico de Boca Miguel Ángel Russo aún no recibió el alta y no se sabe cuándo regresará a los entrenamientos, que actualmente están a cargo de su principal ayudante, Claudio Úbeda.

Boca se entrenó en Ezeiza y además de la lesión de Palacios la otra novedad es que Edinson Cavani se entrenó aparte y está descartado para el sábado.