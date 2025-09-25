Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Carlos Palacios sumó otro dolor de cabeza en Boca y el futuro del chileno es incierto

Carlos Palacios no terminó la práctica en Boca, quedó descartado para el partido ante Defensa y Justicia y su futuro en el club es incierto.

Por UNO
El chileno podría irse de Boca antes de lo previsto.

Carlos Palacios no terminó la práctica en Boca, quedó descartado para el partido ante Defensa y Justicia y su futuro en el club es incierto teniendo en cuenta sus actuaciones y sus anteriores actos de indisciplina.

El chileno salió con una molestia en el aductor y será sometido a estudios para conocer al grado de su lesión, pero está descartado para el partido del sábado a las 19 ante Defensa y Justicia en el que los xeneizes no podrán repetir los 11 que jugaron el partido pasado.

Palacios sigue sin encontrar su mejor nivel en el Xeneize aunque viene de jugar los 90 minutos en el empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Desde su llegada a Boca a principios de año, Palacios estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas de los hinchas, ya que en 28 partidos disputados solo pudo anotar 3 goles y repartió 4 asistencias, quedando por ahora muy lejos de las estadísticas que tenía en su anterior club, Colo Colo.

Además, estuvo involucrado en varios escándalos por indisciplina, por lo que incluso llegó a peligrar su continuidad en el club.

La trayectoria de Palacios

  1. Colo Colo: 76 partidos y 22 goles
  2. Unión Española: 54 y 10
  3. Inter de Porto Alegre: 35 y sin goles
  4. Boca 28 y 3
  5. Vasco da Gama: 24 y 1

Russo sigue internado y Úbeda está a cargo del plantel

El director técnico de Boca Miguel Ángel Russo aún no recibió el alta y no se sabe cuándo regresará a los entrenamientos, que actualmente están a cargo de su principal ayudante, Claudio Úbeda.

Boca se entrenó en Ezeiza y además de la lesión de Palacios la otra novedad es que Edinson Cavani se entrenó aparte y está descartado para el sábado.

