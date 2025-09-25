Julián Santero

Julián Santero, referente mendocino de automovilismo, correrá para BMW.

Vienen siendo días realmente fuertes para el automovilismo de Mendoza. Con sus protagonistas y también con la agenda, nuestra provincia tiene motivos para sonreír por triplicado. Así, el deporte motor sigue marcando la agenda con novedades importantes que ocurren en continuado.

Julián Santero, la gran apuesta de BMW

El Turismo Carretera tendrá la aparición de una enorme marca pensando en la temporada 2026. BMW desembarcará en nuestro país como una nueva escudería y el elegido es, ni más ni menos, que el campeón vigente de la competencia. La marca alemana competirá a través del equipo Fispa Corse con el modelo BMW M4 como el elegido para hacer su debut.

La empresa germana se sumará como la séptima marca en la parrilla del próximo campeonato, y por ahora, Julián Santero será el único piloto, al menos en el comienzo.

Lautaro Campione no deja de crecer

El joven mendocino, que hizo historia al ser el más joven en ganar el Top Race Junior, sigue avanzando en su carrera a pasos agigantados: correrá los tradicionales 200 Kilómetros de Buenos Aires de TC2000 en el mítico escenario porteño Oscar y Juan Gálvez.

Tras su desembarco en Fórmula Nacional para el 2025, Lauti, de apenas 16 años, ahora tendrá otro enorme desafío por delante a bordo de un Toyota Cross del equipo Corsi Sport para competir en una de las carreras más prestigiosas del país.

"La invitación para correr en los significa un montón para mí. Voy a debutar en una categoría profesional. Tengo que ser muy sincero: no me lo esperaba. Uno siempre tiene ilusión pero me agarró por sorpresa. Me enteré unos minutos antes del anuncio oficial y aún no caigo", publicó el piloto en redes sociales.

Definición del Turismo Nacional en San Martín

angel pena autodromo
Mendoza espera con los brazos abiertos el mejor automovilismo.

Por si fuera poco, el Ángel Pena volverá a rugir con la recuperación de una de las categorías emblemáticas del automovilismo. El Turismo Nacional tendrá el Premio Coronación los días 29 y 30 de noviembre, fecha en la que se conocerá al gran campeón del torneo.

La última vez que esta categoría dio cita en Mendoza data de septiembre de 2014 aunque también hubo acción el 6 de octubre de 2019 en el marco de la novena fecha del entonces denominado Súper TC2000 en el Autódromo Ciudad de San Martín.

