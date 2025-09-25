Lautaro Campione no deja de crecer

El joven mendocino, que hizo historia al ser el más joven en ganar el Top Race Junior, sigue avanzando en su carrera a pasos agigantados: correrá los tradicionales 200 Kilómetros de Buenos Aires de TC2000 en el mítico escenario porteño Oscar y Juan Gálvez.

Tras su desembarco en Fórmula Nacional para el 2025, Lauti, de apenas 16 años, ahora tendrá otro enorme desafío por delante a bordo de un Toyota Cross del equipo Corsi Sport para competir en una de las carreras más prestigiosas del país.

"La invitación para correr en los significa un montón para mí. Voy a debutar en una categoría profesional. Tengo que ser muy sincero: no me lo esperaba. Uno siempre tiene ilusión pero me agarró por sorpresa. Me enteré unos minutos antes del anuncio oficial y aún no caigo", publicó el piloto en redes sociales.

Definición del Turismo Nacional en San Martín

angel pena autodromo Mendoza espera con los brazos abiertos el mejor automovilismo.

Por si fuera poco, el Ángel Pena volverá a rugir con la recuperación de una de las categorías emblemáticas del automovilismo. El Turismo Nacional tendrá el Premio Coronación los días 29 y 30 de noviembre, fecha en la que se conocerá al gran campeón del torneo.

La última vez que esta categoría dio cita en Mendoza data de septiembre de 2014 aunque también hubo acción el 6 de octubre de 2019 en el marco de la novena fecha del entonces denominado Súper TC2000 en el Autódromo Ciudad de San Martín.