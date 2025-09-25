Ignacio Pietrobono, con la ilusión de llevar al Deportivo Maipú al Reducido y a la Copa Argentina

El encuentro será este domingo 28 a las 16.30 y una de las figuras del equipo dirigido por Alexis Matteo, habló sobre la expectativas de asegurar no solo el pasaje a la definición del segundo ascenso sino también a la Copa Argentina del año que viene.

"Sabemos lo que representa el partido con Colegiales: vamos a enfrentar a un rival directo que está luchando por el mismo objetivo que nosotros que es jugar el Reducido", asumió el experimentado arquero.

"Frente a Arsenal pudimos obtener un triunfo muy importante y en condición de visitantes. Ojalá podamos lograr nuestro primer objetivo que es poder meternos en el octogonal. Sería algo muy lindo poder hacerlo una fecha del final", señaló el ex Defensores de Belgrano.

Ignacio Pietrobono- Deportivo Maipú.

Pietrobono, en la recta final el torneo de la Primera Nacional

"En este tramo final del torneo hemos sufrido lesiones y en el último partido nos expulsaron a dos jugadores importantes, pero tenemos un plantel muy competitivo y todos están preparados para jugar", dijo Pietrobono.

Con respecto al torneo, al que solo le quedan dos fechas para completar la fase regular, aseguró: "Es una categoría muy pareja, donde no hay diferencias entre un equipo se ubica en los últimos puestos y los que están arriba. Es un torneo muy atractivo y nosotros tenemos un grupo con mucha ambición que quiere lograr algo importante".