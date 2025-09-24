Deportivo Maipú: tres bajas sensibles y un dolor de cabeza para Alexis Matteo

Hoy la preocupación que ronda en la cabeza de Alexis Matteo tiene que ver con el armado del equipo titular que saltará al césped del Omar Higinio Sperdutti el próximo domingo desde las 16.30. Es que el DT tiene suspendidos a Marcelo Eggel y Matías Villarreal (mañana se conocerá la sanción) más Mansilla lesionado, tres mediocampistas que dejan endeble una zona clave de la cancha.

Pero además de ellos tres, ya descartados, aparece Rubens Sambueza, quien continúa trabajando para terminar de quedar al 100% y ver si puede llegar a ser una opción para el partido, al menos ocupando un lugar en el banco de suplentes, algo que dependerá de su evolución en las próximas horas.

El probable equipo de Deportivo Maipú

Alexis Matteo tiene un tentativo en mente para jugar vs Colegiales. La estructura defensiva del equipo está mucho más clara que la zona de la mitad de cancha, por las mencionadas ausencias. Pietrobono, Paredes, Faggioli, Arnijas, Aguero, De La Reta, Bonfigli, Bonacci y Silva serían titulares, quedando dos lugares para terminar de darle línea al once. Campagnaro, Arno y Saccone, las alternativas.

La recta final del Cruzado en Primera Nacional