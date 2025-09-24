Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Deportivo Maipú: tres bajas sensibles y un dolor de cabeza para Alexis Matteo

En la recta final rumbo al Reducido, el DT del Deportivo Maipú tiene varias piezas que cubrir para terminar de definir el once titular.

Por UNO
Alexis Matteo

Alexis Matteo, con bajas importantes para armar el once de Deportivo Maipú.

Al sinuoso camino de la primera fase de la Primera Nacional le quedan apenas dos capítulos. Deportivo Maipú se mantiene expectante dentro de la zona pinta de clasificados al Reducido, algo que intentará sellar en la próxima fecha cuando se mida contra Colegiales.

Su próximo adversario es un rival más que directo porque le sigue en la tabla de posiciones, a cuatro puntos de distancia. Por eso, en caso de vencerlo, lo dejará fuera de carrera en la competencia directa (solo con Racing de Córdoba con posibilidad de alcanzarlo, también a cuatro unidades).




Sambueza trabaja para poder estar a disposición para un duelo clave de Deportivo Maipú.

Hoy la preocupación que ronda en la cabeza de Alexis Matteo tiene que ver con el armado del equipo titular que saltará al césped del Omar Higinio Sperdutti el próximo domingo desde las 16.30. Es que el DT tiene suspendidos a Marcelo Eggel y Matías Villarreal (mañana se conocerá la sanción) más Mansilla lesionado, tres mediocampistas que dejan endeble una zona clave de la cancha.

Pero además de ellos tres, ya descartados, aparece Rubens Sambueza, quien continúa trabajando para terminar de quedar al 100% y ver si puede llegar a ser una opción para el partido, al menos ocupando un lugar en el banco de suplentes, algo que dependerá de su evolución en las próximas horas.

El probable equipo de Deportivo Maipú

Alexis Matteo tiene un tentativo en mente para jugar vs Colegiales. La estructura defensiva del equipo está mucho más clara que la zona de la mitad de cancha, por las mencionadas ausencias. Pietrobono, Paredes, Faggioli, Arnijas, Aguero, De La Reta, Bonfigli, Bonacci y Silva serían titulares, quedando dos lugares para terminar de darle línea al once. Campagnaro, Arno y Saccone, las alternativas.

La recta final del Cruzado en Primera Nacional

  • Colegiales (L).
  • Atlanta (V).

