Según la crítica especializada, esta película de 1 hora 45 minutos “es simple, sencilla y hasta apta para todo público. Song se basa en su propia historia y cultura para crear este debut en el largometraje, que es autobiográfico, pero a la vez, universal”, afirma Diario Clarín.

Mientras tanto, para Página 12, “lejos de la comedia romántica formateada, el peso específico de Vidas pasadas radica en la inteligencia de su entramado narrativo, emocional y psicológico”.

Netflix: de qué trata la película Vidas pasadas

Vidas pasadas gira en torno a una escritora de Nueva York que, años después de abandonar Corea, se enfrenta a un amor inexplorado cuando un amigo de la infancia regresa a su vida.

La familia de Nora (Greta Lee) emigró a Canadá cuando ella tiene 10 años, por lo que perdió el contacto con su amor de la infancia. Muchos años después, cuando está estudiando teatro en Nueva York, se reencuentra con él de forma online.

Nora y Hae Sung (Teo Yong), dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se reencuentran muchos años después, cuando Nora trabaja como escritora de teatro en Nueva York, y pasan juntos unos días que los enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida.

Netflix: tráiler de la película Vidas pasadas

Reparto de Vidas pasadas, película de Netflix

Greta Lee como Nora

Teo Yoo como Hae Sung

John Magaro como Arthur

