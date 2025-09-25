Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, con fecha confirmada

Cada vez que comienza una temporada, tanto la institución como sus hinchas comienzan a buscar la fecha en la que se disputarán ciertos partidos. Sin lugar a dudas, para unos y otros, este es uno de esos.

Luego de haber igualado 1-1 en el torneo Apertura, en un juego que se desarrolló en el estadio Malvinas Argentinas y a puertas cerradas (Godoy Cruz era local y tenía una sanción que le imposibilitó recibir a su público), se conoció la nueva fecha para el derbi mendocino.

Independiente Rivadavia recibirá al Tomba el domingo 12 de octubre en el estadio Bautista Gargantini. El encuentro, que contará solamente con la presencia de hinchas locales, comenzará a las 16.45.

tomba lepra 8.jpg Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron 1-1 en el torneo Apertura. Cristian Lozano

Antes de este partido, que sin dudas se robará las miradas de los amantes del deporte más popular del mundo, ambas instituciones tienen en su calendario dos encuentros que podrían marcar su destino en la competencia.

Por la 10ª fecha, Independiente Rivadavia será local de Huracán (domingo 28/9 a las 19.30). Mientras que en la 11ª visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda (lunes 6/10 a las 21).

Por su parte, Godoy Cruz visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (sábado 27/9 a las 16.45) y posteriormente recibirá a Independiente en el Feliciano Gambarte (domingo 5/10 a las 14.30).