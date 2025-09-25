Cuánto cuesta viajar en el crucero más grande del mundo

Entre sus maravillas se destaca el parque acuático más grande de alta mar, conocido como Category 6. Esta atracción incluye seis toboganes de agua que rompen récords y siete piscinas, una de las cuales es la más grande en un crucero.

icon of the seas El Icon of the Seas es el crucero más grande del mundo. Imagen: Royal Caribbean.

Además, ofrece una pista de patinaje sobre hielo, un teatro con espectáculos al estilo Broadway, un simulador de surf, minigolf, karaoke y desafíos de obstáculos como el Crown’s Edge. Asimismo, tiene más de 20 opciones gastronómicas entre restaurantes, bares y salones, asegurando que la experiencia culinaria sea única para todos los pasajeros.

Desde una rebanada de pizza con mucho queso, hasta sushi recién preparado, o un cóctel fresco para combinar con las comidas. Hay gastronomía acorde para todos los gustos y estados de ánimo.

Cuánto cuesta viajar en el Icon of the Seas

El costo para viajar en este crucero depende de la temporada y el tipo de camarote elegido. Los costos en promedio por persona oscilan entre €1.026 y €2.104. En el sitio web oficial existen diferentes paquetes, aunque todos salen y vuelven a Miami, Florida.

Existen recorridos que pasan por Sint Maarten, Las Bahamas, Puerto Rico, Haití, entre otros destinos. El caso del recorrido de Eastern Caribbean & Perfect Day sale desde Miami, Florida y llega a Carlota Amalia, St. Thomas; luego pasa por San Juan, Puerto Rico; para llegar a un destino privado de Royal Caribbean conocido como Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas; y regresa a Miami, Florida.

royal caribbean Royal Caribbean ofrece diferentes itinerarios. Imagen: www.royalcaribbean.com

El camarote más económico de este crucero cuesta €1.026, luego le sigue la opción con ventana al exterior a €1.420, habitación con balcón por €1.466 y una suite a €4.918. En todas las opciones el recorrido dura siete noches, pero al cambiar las fechas del viaje el precio puede variar.

Cabe aclarar que Diario Uno no mantiene ningún tipo de relación comercial con esta compañía. La información presentada en este artículo tiene fines meramente informativos y está dirigida a quienes estén interesados en conocer más sobre el crucero más grande del mundo.