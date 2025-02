La historia del millonario que lleva 25 años viviendo en un crucero.

Mario Salcedo lleva 25 años de crucero en crucero y no tiene intenciones de volver a vivir en tierra firme. La historia tuvo sus inicios en 1997, cuando después de años de dedicarse al mundo de las finanzas, decidió vacacionar en un crucero. La experiencia le gustó tanto que dos años más tarde, se embarcó en un viaje sin retorno.

Millonario salta a la fama por vivir en un crucero

En 2019, Lace Oppenheim, periodista de New York Times realizó un documental sobre la vida de Salcedo a bordo del Enchantment of the Seas de Royal Caribbean. Según trascendió en la entrevista, Mario es conocido por los tripulantes y los pasajeros como "Super Mario". Asegura que vivir en el mar le permite evitar problemas comunes, "no tengo hipoteca, no tengo que sacar la basura, no tengo que limpiar… Ahora tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiero hacer", afirma.