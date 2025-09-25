Desafío matemático: ¿cuánto es (30 + 30 ÷ 6) + (5 x 5)?

Estos cálculos matemáticos combinados resaltan la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Solamente tenés 7 segundos para resolverlo y poner a funcionar tu cerebro.

La regla que se debe usar para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS e implica los siguientes pasos.

En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se sigue este orden, el resultado que se obtiene es el equivocado, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (30 + 30 ÷ 6) + (5 x 5)?

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones matemáticas que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -primero las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (30 + 30 ÷ 6) + (5 x 5)

b) (30 + 5) + (25)

Paso 2: resolver las operaciones restantes fuera de los paréntesis, ya una vez que estos han sido resueltos.

c) 35 + 25

d) Resultado final: 60

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro El cerebro mejora su funcionamiento con este desafío matemático.

Obtener la respuesta correcta de este tipo de desafío matemático generalmente aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.