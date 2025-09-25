Hay magia en todos lados, hasta en Manhattan. Balthazar Blake, un brujo que defiende a Manhattan de fuerzas oscuras, le da un curso acelerado del arte y ciencia de la magia al estudiante de física Dave Stutler para convertirlo en aprendiz de brujo, luego de que este muestra su potencial.

Dave no se imagina que con magia podría derrotar a un brujo malvado y quedarse con la chica.

Disney Plus: de qué se trata la película El aprendiz de brujo

La reseña de la película Aprendiz de brujo, cuenta que, un importante hechicero de Manhattan, Balthazar Blake (Nicolas Cage), tiene la ineludible misión de defender la ciudad de su mayor enemigo, Maxim Horvath.

Pero la amenaza es demasiado poderosa, sobrepasa con mucho sus fuerzas, y Blake esta vez no lo puede hacer solo. Por ello, decide buscar cuanto antes un compañero de fatigas que le ayude a derrotar al malvado villano.

aprendiz El aprendiz de brujo. Es la película de Disney Plus donde Nicolas Cage hace de un gran brujo.

Dave Stutler (Jay Baruchel) acaba siendo el elegido. Es un chico normal con grandes aptitudes para la magia, al que Balthazar tendrá que dar un curso intensivo y lo convertirá en el aprendiz de brujo.

Juntos tendrán que enfrentarse a las cada vez más poderosas fuerzas del mal, mientras que el joven tendrá que echar valor para salir airoso del entrenamiento, consolidar sus florecientes poderes, y salvar finalmente la ciudad.

Disney Plus: reparto de la película El aprendiz de brujo

Nicolas Cage

Jay Baruchel

Alfred Molina

Teresa Palmer

Monica Bellucci

Omar Benson Miller

Trailer de El aprendiz de brujo