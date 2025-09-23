La película trafica con ideas sobre el amor, el sexo, la enfermedad, la salud, la ética médica y el quebrantamiento del sistema de salud de Estados Unidos.

Finales de los años noventa. Jamie (Gyllenhaal) es un joven cuyo irresistible encanto funciona no solo con las mujeres, sino también dentro del despiadado mundo de las ventas farmacéuticas.

Un día, en una clínica, conoce a Maggie (Hathaway), una chica muy independiente que tiene la enfermedad de Parkinson. La atracción es mutua y da lugar a una relación amorosa.

El film se basa en una historia real: la de Jamie Reidy, un vendedor de Pfizer (empresa farmacéutica que puso a la venta la Viagra) que sacó a la luz algunas de las malas prácticas de las compañías farmacéuticas.

Disney Plus: de qué se trata la película Amor y otras drogas

Maggie, interpretada por Anne Hathaway, es una mujer de espíritu libre y seductor que no permite que nadie, ni nada, la ate. Sin embargo, encuentra a su igual en Jamie, interpretado por Jake Gyllenhaal, cuyo implacable y casi infalible encanto es un arma que usa con las damas y en el despiadado mundo de las ventas farmacéuticas.

La relación de Maggie y Jamie evoluciona y los toma a ambos por sorpresa, a medida que se enfrentan a una terrible enfermedad bajo la influencia de la droga más poderosa: el amor.

Disney Plus: reparto de la película Amor y otras drogas

Jake Gyllenhaal

Anne Hathaway

Oliver Platt

Hank Azaria

Josh Gad

Gabriel Macht

Trailer de la película Amor y otras drogas