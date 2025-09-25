El técnico que eliminó a River apuntó contra los hinchas del Palmeiras por las críticas: "No me olvido"

Abel Ferreira El técnico portugués venció por tercera vez a River.

Eliminó a River, pero cargó contra su hinchada

Abel Ferreira ha gritado "campeón" en 10 oportunidades desde que llegó al Palmeiras en 2020, sin embargo, más allá de sus logros, manejo de plantel y capacidad de renovación, fue criticado y hasta le pidieron la renuncia cuando quedó afuera de la Copa de Brasil.

Es por eso que en la alegría que le provocó ganarle y eliminar a River, recordó que parte de la hinchada estaba disconforme de su trabajo: "No me olvido como me llamaron a mí y a mis jugadores. Está marcado, es algo que me sangra por dentro".

Y en su análisis del momento desagradable vivido cuando las cosas no salieron como esperaba, continuó: "Saben muy bien lo que la hinchada me hizo y soy exactamente el mismo. Porque todo lo que hago acá es dar lo mejor que sé y lo que puedo ayudar a mis jugadores para que sean mejores".

"Mi trabajo no es solo ganar partidos, a pesar de que en la cultura deportiva de aquí solo importa ganar y ganar", expresó haciendo referencia a la salida del Fluminense de su colega Renato Gaúcho tras caer contra Lanús por Copa Sudamericana.

Allí se solidarizó con su colega: "Estoy muy triste. Hizo una campaña extraordinaria en el Mundial de Clubes. Me cuesta entender eso. Las decisiones no son nuestras, hay cosas culturales que no cambiarán jamás aquí".

Técnicos ganadores, pero juzgados

Renato Gaúcho logró llegar con el Fluminense a las semifinales del Mundial de Clubes donde causó sensación porque se hizo fuerte frente a equipos de talla internacional; aunque cayó en esa instancia frente a Chelsea (quienes finalmente se consagró campeón).

Sin embargo, por Copa Sudamericana cayó en cuartos de final contra Lanús y decidió dar un paso al costado lanzando grandes críticas a los hinchas y a los fanáticos que se expresan a través de las redes sociales: "El fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador, como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas".

A Abel Ferreira le pasó lo mismo, más allá de ganar 10 títulos con el conjunto verde, fue criticado por caer en cuartos de final en el Mundial de Clubes frente al mismo rival y, recientemente, por caer en la Copa de Brasil. Y su respuesta va por la misma sintonía: no soporta más a los hinchas.

Abel Ferreira Campeón Libertadores Abel Ferreira ya ganó dos Copa Libertadores. Y va por la tercera.

Los títulos de Abel Ferreira en Palmeiras