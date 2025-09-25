Álex Arce vs Fabrizio Sartori Prieto: los delanteros que pelean por la titularidad en Independiente Rivadavia

Alex Arce Álex Arce está tomando el ritmo que supo tener en la época goleadora del ascenso. Foto: Gentileza Prensa Independiente Rivadavia.

" Fabrizio (Sartori Prieto) es un futbolista que cuando nosotros llegamos, nos jugamos, y se fue ganando el puesto solito y la consideración de todo el cuerpo técnico. Nosotros lo queremos como futbolista y como persona. Es un jugador que se brinda permanentemente y ese es el tipo de futbolista que queremos", aseguró respecto del atacante nacido futbolísticamente en Newell's.

Ambas definiciones reflejan la estima que tiene Berti por cada uno de ellos, considerando a priori que Álex Arce acaba de recuperarse de un desgarro y está volviendo a ponerse en ritmo. Pero un delantero no significa la ausencia de otro, por eso el DT de la Lepra dejó la puerta abierta a emplearlos a ambos en cancha en algún momento, sin especificar si sería en condición de titulares. Este doble nueve sucedió en el segundo tiempo ante Unión, donde ingresó Fabrizio Sartori Prieto en lugar de Matías Fernández y Álex Arce se quedó en cancha para ir a buscar el partido.

Álex Arce regresó a Independiente Rivadavia el pasado julio en el mercado de pases de invierno, proveniente de la Liga de Quito. En lo que va de su segundo ciclo en la Lepra, el paraguayo disputó un total de siete partidos y marcó dos goles (vs Barracas y vs Unión) por el Torneo Clasura.

sartori 1.jpg Fabrizio Sartori Prieto se brinda en cancha y aporta goles en la Lepra. Foto: Gentileza Prensa Independiente Rivadavia.

Por su parte, Fabrizio Sartori Prieto lleva más tiempo de trabajo en el plantel principal. Su recorrido incluyó volver a Reserva antes de la llegada de Alfredo Berti para luego asentarse en el primer equipo gracias a su constante entrega como así lo definió el DT. En lo que va de la temporada ha disputado 25 partidos y marcados 6 goles entre el torneo local y Copa Argentina.

Entre las cartas que también tiene a disposición Berti se encuentra también Juan Ignacio Barbieri. El ex Deportivo Armenio ha aportado lo propio en este 2025 y el DT lo tiene en consideración por ello aguarda por su chance sumando minutos desde el banco de suplentes. Mismo caso será el de Pipe Ramis cuando termine de recuperarse de la lesión que lo marginó de las canchas desde marzo.

Determinar hoy quién debe ser el titular en Independiente Rivadavia (entre Arce y Sartori que son los delanteros de mejor momento) es una decisión estricta de Alfredo Berti. Todo dependerá de lo que el entrenador considere que es mejor para el equipo. Sin embargo, la opción de que jueguen juntos también está. Resta conocer qué hara el mago con su galera.