Álex Arce vs Fabrizio Sartori Prieto: los delanteros que pelean por la titularidad en Independiente Rivadavia

Ambos muestra su talento y están en un buen presente poniendo en jaque a Alfredo Berti en materia de titularidad. Los detalles y la opinión del DT.

Por Carolina Quiroga
Álex Arce y Fabrizio Sartori

Álex Arce y Fabrizio Sartori, los delanteros de alto vuelo en Independiente Rivadavia.    Fotos: Gentileza Prensa Independiente Rivadavia. 

La fortuna le sonríe en materia ofensiva a Independiente Rivadavia porque cuenta con dos delanteros en un buen momento. Álex Arce volvió al gol en el partido frente a Unión y Fabrizio Sartori Prieto marcó en las dos útimas victorias de la Lepra (vs Tigre por Copa Argentina y vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura).

Los dos son una referencia en el área y acompañan en ataque al capitán de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa. Un tridente que se completa con Matías Fernández, que se suma con la gambeta y también con el gol. El circuito es virtuoso para Alfredo Berti y es menester potenciarlo para volver a conseguir victorias, algo que no pudo obtenerse en los dos últimos encuentros, ante Lanús (derrota 2-0) y ante Unión (empate 2-2).

Álex Arce vs Fabrizio Sartori Prieto: los números de los delanteros, soldados de Alfredo Berti

En diálogo con Ovación 90 en Radio Nihuil, Alfredo Berti confesó la perspectiva que tiene tanto del paraguayo Arce como de Fabrizio Sartori Prieto. "Álex (Arce) el otro día lo hizo bien (vs Unión). Arrancó con nosotros a mitad de año, después tuvo la lesión y se fue con la Selección de Paraguay. Ahora está retomando la parte física y futbolística. Lo importante es que el otro día completó los 90 minutos y pudo convertir un gol", expresó el DT de Independiente Rivadavia sobre el goleador del ascenso en 2023.

Alex Arce
Álex Arce está tomando el ritmo que supo tener en la época goleadora del ascenso. Foto: Gentileza Prensa Independiente Rivadavia.

" Fabrizio (Sartori Prieto) es un futbolista que cuando nosotros llegamos, nos jugamos, y se fue ganando el puesto solito y la consideración de todo el cuerpo técnico. Nosotros lo queremos como futbolista y como persona. Es un jugador que se brinda permanentemente y ese es el tipo de futbolista que queremos", aseguró respecto del atacante nacido futbolísticamente en Newell's.

Ambas definiciones reflejan la estima que tiene Berti por cada uno de ellos, considerando a priori que Álex Arce acaba de recuperarse de un desgarro y está volviendo a ponerse en ritmo. Pero un delantero no significa la ausencia de otro, por eso el DT de la Lepra dejó la puerta abierta a emplearlos a ambos en cancha en algún momento, sin especificar si sería en condición de titulares. Este doble nueve sucedió en el segundo tiempo ante Unión, donde ingresó Fabrizio Sartori Prieto en lugar de Matías Fernández y Álex Arce se quedó en cancha para ir a buscar el partido.

Álex Arce regresó a Independiente Rivadavia el pasado julio en el mercado de pases de invierno, proveniente de la Liga de Quito. En lo que va de su segundo ciclo en la Lepra, el paraguayo disputó un total de siete partidos y marcó dos goles (vs Barracas y vs Unión) por el Torneo Clasura.

sartori 1.jpg
Fabrizio Sartori Prieto se brinda en cancha y aporta goles en la Lepra. Foto: Gentileza Prensa Independiente Rivadavia.

Por su parte, Fabrizio Sartori Prieto lleva más tiempo de trabajo en el plantel principal. Su recorrido incluyó volver a Reserva antes de la llegada de Alfredo Berti para luego asentarse en el primer equipo gracias a su constante entrega como así lo definió el DT. En lo que va de la temporada ha disputado 25 partidos y marcados 6 goles entre el torneo local y Copa Argentina.

Entre las cartas que también tiene a disposición Berti se encuentra también Juan Ignacio Barbieri. El ex Deportivo Armenio ha aportado lo propio en este 2025 y el DT lo tiene en consideración por ello aguarda por su chance sumando minutos desde el banco de suplentes. Mismo caso será el de Pipe Ramis cuando termine de recuperarse de la lesión que lo marginó de las canchas desde marzo.

Determinar hoy quién debe ser el titular en Independiente Rivadavia (entre Arce y Sartori que son los delanteros de mejor momento) es una decisión estricta de Alfredo Berti. Todo dependerá de lo que el entrenador considere que es mejor para el equipo. Sin embargo, la opción de que jueguen juntos también está. Resta conocer qué hara el mago con su galera.

