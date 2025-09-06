Fabrizio Sartori llegó a Independiente Rivadavia a comienzos del 2024 y a fuerza de goles importantes se fue ganando un lugar protagónico como el que tuvo este viernes en la histórica clasificación a semifinales de la Copa Argentina.
Fabrizio Sartori se ganó a fuerza de goles un lugar protagónico en Independiente Rivadavia
Fabrizio Sartori llegó a Independiente Rivadavia en 2024 y a fuerza de goles ganó un lugar protagónico como el que tuvo en la histórica clasificación a semifinales de la Copa Argentina.