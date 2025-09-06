Fabrizio Sartori se ganó a fuerza de goles un lugar protagónico en Independiente Rivadavia

sartori Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Los goles de Sartori le meten presión a Alfredo Berti a la hora de elegir los once titulares, pero Fabrizio no lo entiende así: "No sé si presión. Por suerte Alex (Arce) pudo volver a jugar porque estaba tocado y para nosotros es importante porque es un jugadorazo de mucha jerarquía. Yo estoy para sumar desde donde me toque y a veces nos tocará jugar a los dos juntos o me tocará entrar a mí. Mientras al grupo le vaya bien bienvenido sea. Tenemos que tirar todo para el mismo lado".

Embed - Fabrizio Sartori tras el triunfo de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

El deseo de Fabrizio Sartori para la semifinal de la Copa Argentina

Ya pensando en la semifinal, Fabrizio Sartori asumió que no importa si el rival es Racing o River, pero si que el partido sea en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario donde la Lepra ya eliminó a Platense y Tigre en esta Copa Argentina.

"Sí, tenemos que jugar acá en Newell's, la final, la semifinal o lo que sea", dijo sonriendo el joven delantero de Independiente Rivadavia.