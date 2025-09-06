Inicio Ovación Fútbol Fabrizio Sartori
Copa Argentina

Fabrizio Sartori se ganó a fuerza de goles un lugar protagónico en Independiente Rivadavia

Fabrizio Sartori llegó a Independiente Rivadavia en 2024 y a fuerza de goles ganó un lugar protagónico como el que tuvo en la histórica clasificación a semifinales de la Copa Argentina.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Sartori lleva 6 goles en la temporada.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Fabrizio Sartori llegó a Independiente Rivadavia a comienzos del 2024 y a fuerza de goles importantes se fue ganando un lugar protagónico como el que tuvo este viernes en la histórica clasificación a semifinales de la Copa Argentina.

Con 23 años, el delantero nacido en Río Gallegos, acumula 6 tantos en 23 partidos jugados este año aunque de esos 23 encuentros solo 9 fueron como titular. Esos tantos fueron ante Estudiantes, Banfield, Central Córdoba, Defensa y Justicia, en el Apertura, Argentinos Juniors, en la fecha pasada, y Tigre, este viernes.

El tanto de este viernes no solo abrió el camino de la victoria y la clasificación a semifinales, sino que fue delante de su familia que viajó a Rosario para acompañarlo: "A uno por ahí estos momentos lo llenan y le dan fuerza. El partido lo salí a jugar con esa motivación extra, porque hace bastante que no venían a un partido, así que muy contento también por eso".

Los goles de Sartori le meten presión a Alfredo Berti a la hora de elegir los once titulares, pero Fabrizio no lo entiende así: "No sé si presión. Por suerte Alex (Arce) pudo volver a jugar porque estaba tocado y para nosotros es importante porque es un jugadorazo de mucha jerarquía. Yo estoy para sumar desde donde me toque y a veces nos tocará jugar a los dos juntos o me tocará entrar a mí. Mientras al grupo le vaya bien bienvenido sea. Tenemos que tirar todo para el mismo lado".

Embed - Fabrizio Sartori tras el triunfo de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

El deseo de Fabrizio Sartori para la semifinal de la Copa Argentina

Ya pensando en la semifinal, Fabrizio Sartori asumió que no importa si el rival es Racing o River, pero si que el partido sea en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario donde la Lepra ya eliminó a Platense y Tigre en esta Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1964143565673509182&partner=&hide_thread=false

"Sí, tenemos que jugar acá en Newell's, la final, la semifinal o lo que sea", dijo sonriendo el joven delantero de Independiente Rivadavia.

