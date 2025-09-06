Sebastián Villa fue la figura de Independiente Rivadavia en su clasificación a semifinales de Copa Argentina

"Sabemos a lo que jugamos, este es un plantel muy humilde, muy humano, donde todos damos todo por el club, y esto se vio reflejado. Hoy -gloria a Dios- pudimos anotar tres goles y lograr algo histórico para el club", Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia "Sabemos a lo que jugamos, este es un plantel muy humilde, muy humano, donde todos damos todo por el club, y esto se vio reflejado. Hoy -gloria a Dios- pudimos anotar tres goles y lograr algo histórico para el club", Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia

Demostrando bajo perfil, apuntó como responsables de su buen juego a causas externas a su persona. "Tengo toda la confianza del profe, de toda la dirigencia, que me apoyan siempre y me hacen ser mejor día a día, y a mi familia, que sin su ayuda esto no sería posible. estoy muy contento con este presente". Sobre un atraso en su posición en los primeros minutos de juego, el ex Boca explicó: "Al principio no estaba muy bien con la pelota, bajé unos metros más, y agarré la pelota gracias a mis compañeros y esto fue importante para hacer las cosas bien".

futbol-berti Alfredo Berti, el responsable del buen momento leproso, según Villa. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La importancia del trabajo de Alfredo Berti, según Sebastián Villa

Haciendo hincapié en otra figura responsable del rendimiento del equipo Azul, Villa agregó sobre Alfredo Berti: "El profe nos da mucha confianza, la verdad que lo transmite a todo el grupo, a ser humildes, y eso sirve para salir a la cancha".

Finalmente Sebastián Villa minimizó los roces y actitudes extra deportivas de los jugadores de Tigre, equipo que sufrió dos expulsiones, y dijo: "Es parte del fútbol, ellos se calentaron un poco; nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo".