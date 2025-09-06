Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Sebastián Villa fue la figura de Independiente Rivadavia en su clasificación a semifinales de Copa Argentina

Sebastián Villa, que encontró en Independiente Rivadavia el respaldo para lucir su fútbol, habló sobre el buen momento del equipo y el partido con Tigre

Raúl Adriazola
Sebastián Villa, artífice del triunfo de Independiente Rivadavia sobre Tigre en la Copa Argentina.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El colombiano Sebastián Villa fue una de las figuras rutilante de este Independiente Rivadavia que hizo historia al lograr por primera vez, y en su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, al meterse en las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Tigre en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario.

El colombiano ha mostrado un creciemiento acompasado con el buen rendimiento del plantel que dirige técnicamente Alfredo Berti. Además Villa fue el más buscado por la prensa que asitió al encuentro de la Lepra contra Tigre y dio muestras de muchísima humildad.

La humildad y fé de Sebastián Villa

Al ser consultado sobre el partido y el buen momento que vive Independiente Rivadavia, cerca de los ocho que entran a playoffs en el Torneo Clausura, y ahora semifinalista de la Copa Argentina, el nacido en Antioquia señaló: "La verdad que hicimos buen partido. Este club nos ha dado la oportunidad, a mí y mis compañeros, de seguir creciendo. Muy contento con la clasificación a la semifinal".

"Sabemos a lo que jugamos, este es un plantel muy humilde, muy humano, donde todos damos todo por el club, y esto se vio reflejado. Hoy -gloria a Dios- pudimos anotar tres goles y lograr algo histórico para el club", Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia "Sabemos a lo que jugamos, este es un plantel muy humilde, muy humano, donde todos damos todo por el club, y esto se vio reflejado. Hoy -gloria a Dios- pudimos anotar tres goles y lograr algo histórico para el club", Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia

Demostrando bajo perfil, apuntó como responsables de su buen juego a causas externas a su persona. "Tengo toda la confianza del profe, de toda la dirigencia, que me apoyan siempre y me hacen ser mejor día a día, y a mi familia, que sin su ayuda esto no sería posible. estoy muy contento con este presente". Sobre un atraso en su posición en los primeros minutos de juego, el ex Boca explicó: "Al principio no estaba muy bien con la pelota, bajé unos metros más, y agarré la pelota gracias a mis compañeros y esto fue importante para hacer las cosas bien".

futbol-berti
Alfredo Berti, el responsable del buen momento leproso, según Villa.

La importancia del trabajo de Alfredo Berti, según Sebastián Villa

Haciendo hincapié en otra figura responsable del rendimiento del equipo Azul, Villa agregó sobre Alfredo Berti: "El profe nos da mucha confianza, la verdad que lo transmite a todo el grupo, a ser humildes, y eso sirve para salir a la cancha".

Finalmente Sebastián Villa minimizó los roces y actitudes extra deportivas de los jugadores de Tigre, equipo que sufrió dos expulsiones, y dijo: "Es parte del fútbol, ellos se calentaron un poco; nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo".

