Los Pumas, con Juan Martín González como titular, cayeron en la última jugada ante Australia por 28 a 24 en la tercera fecha del Rugby Championship 2025.
En Townsville, con bastante calor y ante una numerosa parcialidad argentina, Los Pumas sacaron ventajas en los primeros 20' con dos penales de Santiago Carreras y un gran trabajo defensivo que les permitió contener los peligrosos ataques de los Wallabies.
Esa defensa férrea sostuvo el ingoal invicto hasta los 22' cuando Nic White apoyó un try y la conversión de Tom Lynagh le dio la ventaja a los Wallabies por la mínima (7-6).
Lejos de acusar el golpe el seleccionado argentino tomó el protagonismo del encuentro y en pocos minutos marcó dos tries brillantes en jugadas de primera fase elaboradas por sus backs y apoyadas en el ingoal por los dos wines: Bautista Delguy y Mateo Carreras, los que sumados a una conversión y un penal de Santi Carreras cerraron un parcial de 21 a 7 favorable a los dirigidos por Felipe Contepomi.
Los locales mostraron su potencial en el arranque del complemento para descontar con el try de Joseph Aukuso Suaalii convertido por Lynagh y con media hora por jugar el aporte de los suplentes sería clave para sostener el alto nivel de intensidad que tuvo el encuentro.
El ritmo frenético por momentos generó errores de ambos lados y el partido estaba para el que mejor sepa aprovecharlos. En ese contexto fue amonestado Mateo Carreras y Suaalii apoyó su segunda conquista para que el ingresado James O'Connor sume la conversión y establezca la igualdad (21-21) con 17' por jugar.
El equipo australiano, más entero, fue a buscar el triunfo ante la estoica defensa del equipo argentino que a menos de 10' del final ya jugaba con quince jugadores, incluido el debutante Gerónimo Prisciantelli como apertura.
Faltando menos de 3', y después de varias fases, Los Pumas lograron forzar un penal en campo rival y el remate de Juan Cruz Mallía puso las cosas 24 a 21 antes de la última jugada en la que Australia recuperó la posesión.
En ese cierre el árbitro neocelandés Paul Williams (tuvo algunos fallos polémicos) sancionó tres penales consecutivos para el conjunto local que en lugar de ir a los palos para empatar buscó el try de la victoria y finalmente lo encontró a través de Angus Bell.
Con este resultado, y faltando jugarse el duelo entre los All Blacks y los Springboks, Australia pasó a liderar el Rugby Championship con 9 puntos, Nueva Zelanda tiene 6, Argentina 5 y Sudáfrica 4 unidades.
