¡Es cine!



Gran try de primera fase de #LosPumas ante Australia, firmado por Bautista Delguy.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.

Lejos de acusar el golpe el seleccionado argentino tomó el protagonismo del encuentro y en pocos minutos marcó dos tries brillantes en jugadas de primera fase elaboradas por sus backs y apoyadas en el ingoal por los dos wines: Bautista Delguy y Mateo Carreras, los que sumados a una conversión y un penal de Santi Carreras cerraron un parcial de 21 a 7 favorable a los dirigidos por Felipe Contepomi.

¡PEDAZO DE TRY!



Gran juego de manos de #LosPumas y try de Mateo Carreras sobre la bandera.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.

Los locales mostraron su potencial en el arranque del complemento para descontar con el try de Joseph Aukuso Suaalii convertido por Lynagh y con media hora por jugar el aporte de los suplentes sería clave para sostener el alto nivel de intensidad que tuvo el encuentro.

54768578378_ab03fcfda5_k González fue clave como siempre en el juego aéreo.

El ritmo frenético por momentos generó errores de ambos lados y el partido estaba para el que mejor sepa aprovecharlos. En ese contexto fue amonestado Mateo Carreras y Suaalii apoyó su segunda conquista para que el ingresado James O'Connor sume la conversión y establezca la igualdad (21-21) con 17' por jugar.

El equipo australiano, más entero, fue a buscar el triunfo ante la estoica defensa del equipo argentino que a menos de 10' del final ya jugaba con quince jugadores, incluido el debutante Gerónimo Prisciantelli como apertura.

54768534659_42542de90c_k

Faltando menos de 3', y después de varias fases, Los Pumas lograron forzar un penal en campo rival y el remate de Juan Cruz Mallía puso las cosas 24 a 21 antes de la última jugada en la que Australia recuperó la posesión.

En ese cierre el árbitro neocelandés Paul Williams (tuvo algunos fallos polémicos) sancionó tres penales consecutivos para el conjunto local que en lugar de ir a los palos para empatar buscó el try de la victoria y finalmente lo encontró a través de Angus Bell.

Con este resultado, y faltando jugarse el duelo entre los All Blacks y los Springboks, Australia pasó a liderar el Rugby Championship con 9 puntos, Nueva Zelanda tiene 6, Argentina 5 y Sudáfrica 4 unidades.

Rugby Championship 2025

1ra. fecha

Sudáfrica 22-38 Australia

Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

Sudáfrica 30 - Australia 22

Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

6 de septiembre

Australia 28 - Argentina 24

04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

13 de septiembre

01:00 Australia - Argentina

04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

02:05 Nueva Zelanda - Australia

12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

06:45 Australia - Nueva Zelanda

10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.