Inicio Ovación Fútbol Daniel Vila
Copa Argentina

Daniel Vila tras el pase de Independiente Rivadavia a semis de la Copa Argentina: "Estamos festejando este triunfo histórico"

El titular de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, mostró su satisfacción tras la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a las semifinales de la Copa Argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Daniel Vila se mostró feliz tras la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a la semifinal de la Copa Argentina.

Daniel Vila se mostró feliz tras la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a la semifinal de la Copa Argentina.

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, está feliz. El titular azul mostró su satisfacción tras la histórica clasificación de este viernes a las semifinales de la Copa Argentina. El equipo azul, que le ganó a Tigre por 3 a 1, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, espera rival, que saldrá del cruce entre River y Racing.

"Me llevo una camiseta de recuerdo porque fue un partido para la historia, para no olvidarlo. Es la primera vez que Independiente Rivadavia llega a una instancia de estas características y como dije antes de empezar el partido los veía muy bien a los muchachos, muy concentrados, habiendo superado malos momentos y algunas cosas que nos tocaron vivir, pero lo que no te mata te fortalece y hoy se vio a un equipo fuerte, dispuesto, convencido de que tenía que salir a ganar y creo que el resultado lo demostró", dijo Vila.

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-tigre-daniel vila
Daniel Vila, el titular azul.

Daniel Vila, el titular azul.

"Es una conjunción de trabajo que se hace entre los dirigentes, el cuerpo técnico, a pesar de que los jugadores van cambiando siempre hay una característica y se nota mucho el trabajo de Berti, de Gastón y Gian Córdoba, de Sebastián Peratta y de toda la dirigencia. Lograr un grupo humano es una tarea que se hace durante la semana, después los jugadores tienen que demostrar en los 90 minutos que eso que se trabajó en lo humano se tiene que trasladar a lo futbolístico, que no es una casualidad que este grupo sea tan unido, tan solidario, si hoy vemos cómo jugó Villa, fue un jugador muy solidario, pudiendo él generar las situaciones de gol se las entregó a sus compañeros para que lograran los goles y eso se refleja en el equipo", añadió Vila.

Embed

"Hoy estamos pensando en este partido que acaba de terminar que nos pone muy felices y este 3 a 1 que nos salvó de los penales que siempre son una angustia tremenda. Cuando iban 15 minutos del segundo tiempo estaba pensando mucho, pero se ve que el tres es el número de la semana, el número de la suerte y se dio", afirmó.

"Cuando llegue el momento veremos quién es el rival, adónde se jugará. Hoy estamos festejando este triunfo histórico", enfatizó.

El agradecimiento de Daniel Vila para los hinchas de Independiente Rivadavia

"El hincha de Independiente Rivadavia no deja de sorprenderme, hoy era un destino largo, distante, son 1000 kilómetros que hay de Rosario hasta Mendoza y el hincha dijo presente, dijo acá estoy, voy a apoyar y se escuchó su voz. Creo que la voz del hincha fue también parte de este resultado que tuvimos, el jugador siente ese apoyo porque siente que no está solo, que están los dirigentes. Al hincha le doy gracias por haber recorrido estos 1000 kilómetros, gracias por el sacrificio y habrá que seguir viajando, los viajes no nos caen mal", señaló.

"Este equipo está para lo que le toque pelear, hoy nos toca pelear la Copa Argentina, le estamos dando batalla y en el torneo Clausura también, con nuestros altibajos. No tenemos la angustia del año pasado, que estábamos mirando una de las tablas, que era la del descenso, hoy estamos mirando otras tablas", cerró.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas