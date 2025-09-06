Daniel Vila tras el pase de Independiente Rivadavia a semis de la Copa Argentina: "Estamos festejando este triunfo histórico"

"Me llevo una camiseta de recuerdo porque fue un partido para la historia, para no olvidarlo. Es la primera vez que Independiente Rivadavia llega a una instancia de estas características y como dije antes de empezar el partido los veía muy bien a los muchachos, muy concentrados, habiendo superado malos momentos y algunas cosas que nos tocaron vivir, pero lo que no te mata te fortalece y hoy se vio a un equipo fuerte, dispuesto, convencido de que tenía que salir a ganar y creo que el resultado lo demostró", dijo Vila.

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-tigre-daniel vila Daniel Vila, el titular azul. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Es una conjunción de trabajo que se hace entre los dirigentes, el cuerpo técnico, a pesar de que los jugadores van cambiando siempre hay una característica y se nota mucho el trabajo de Berti, de Gastón y Gian Córdoba, de Sebastián Peratta y de toda la dirigencia. Lograr un grupo humano es una tarea que se hace durante la semana, después los jugadores tienen que demostrar en los 90 minutos que eso que se trabajó en lo humano se tiene que trasladar a lo futbolístico, que no es una casualidad que este grupo sea tan unido, tan solidario, si hoy vemos cómo jugó Villa, fue un jugador muy solidario, pudiendo él generar las situaciones de gol se las entregó a sus compañeros para que lograran los goles y eso se refleja en el equipo", añadió Vila.