Daniel Vila tras el pase de Independiente Rivadavia a semis de la Copa Argentina: "Estamos festejando este triunfo histórico"

"Hoy estamos pensando en este partido que acaba de terminar que nos pone muy felices y este 3 a 1 que nos salvó de los penales que siempre son una angustia tremenda. Cuando iban 15 minutos del segundo tiempo estaba pensando mucho, pero se ve que el tres es el número de la semana, el número de la suerte y se dio", afirmó.
"Cuando llegue el momento veremos quién es el rival, adónde se jugará. Hoy estamos festejando este triunfo histórico", enfatizó.
El agradecimiento de Daniel Vila para los hinchas de Independiente Rivadavia
"El hincha de Independiente Rivadavia no deja de sorprenderme, hoy era un destino largo, distante, son 1000 kilómetros que hay de Rosario hasta Mendoza y el hincha dijo presente, dijo acá estoy, voy a apoyar y se escuchó su voz. Creo que la voz del hincha fue también parte de este resultado que tuvimos, el jugador siente ese apoyo porque siente que no está solo, que están los dirigentes. Al hincha le doy gracias por haber recorrido estos 1000 kilómetros, gracias por el sacrificio y habrá que seguir viajando, los viajes no nos caen mal", señaló.
"Este equipo está para lo que le toque pelear, hoy nos toca pelear la Copa Argentina, le estamos dando batalla y en el torneo Clausura también, con nuestros altibajos. No tenemos la angustia del año pasado, que estábamos mirando una de las tablas, que era la del descenso, hoy estamos mirando otras tablas", cerró.