polideportivo-trail-natural race-presentacion-bustos-chiapetta El CEO de Vaypol Florencio Bustos (h), Federico Chiapetta y el presentador y animador del lanzamiento del Natural Race 2025. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Embed - El atleta Ignacio Erario felicitó a la organización y destacó el crecimiento del trail running

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, habló sobre este desafío deportivo comentando: "Es muy linda esta mixtura, esta combinación. A la ciudad de Mendoza uno la identifica como ese casco urbano, y es la imagen que recorre el mundo, pero si uno mira hacia el Oeste, es un piedemonte hermoso, y que nos va a estar esperando el próximo 21 de septiembre para esta nueva edición de la Natural Race".

Sobre el escenario, donde Suárez es anfitrión, el Parque Deportivo de Montaña, señaló: Esta fue una decisión política, de avanzar por allá, en el 2020, con ese convenio con el gobierno provincial, para poder gestionar lo que luego fue el Parque Deportivo de Montaña, y un gran equipo de labura todos los días y cuida ese lugar que el comienzo del piedemonte de la Ciudad, y con preventeros que cuidan la seguridad. Por ahí pasan miles y miles de deportistas, los que van a andar en bici, los que van a caminar, entrenar para una carrera, o a espejarse un poco. Que hayan elegido este lugar para el Natural Race es muy importante para la Ciudad, y por eso los estamos acompañando".

La importancia deportiva de la carrera de Trail Running para Mendoza

Embed - El subsecretario de Deportes de Mendoza Federico Chiapetta habló sobre el Natural Race 2025

El subsecretario de Deportes de la Provincia, Federico Chiapetta, habló sobre esta modalidad del atletismo, mezcla de maratón con trekking, y disparó: "Nos hemos acostumbrado, la verdad que esto es cada vez menos extraño, y l verdad que Mendoza tiene una propuesta infinita de carreras de montaña, y en este caso en un parque súper seguro, reconocido, que ya tiene prestigio a nivel provincial y nacional, y entonces todos quieren venir a correr".

Luego agregó: "Con una buena organización, con un privado (asociado), que no es poco, y por supuesto, siempre apuntamos a que nos juentemos el Estado y privados a que se hagan propuestas interesantes como estas, y una de las tantas que tiene la provincia, de calidad, que es lo que atrae, ya que además de los mendocinos viene gente de otras provincias a conocer a Mendoza, o de vuelta a Mendoza, que es lo que nostros apostamos con el turismo, eprote, y esta empresa Vaypol, juntos para una carrera más".

Embed - Florencio Bustos (h) habló sobre el prueba de Trail Natural Race 2025 a correrse en Mendoza

Florencio Bustos (h), directivo de Vaypol, la empresa organizadora de la Natural Race 2025, se mostró muy feliz por la repercusión que ya tiene la competencia. "Quiero agradecer, no sólo a la intendencia de Capital, por que desde ahí partimis con la carrera, si no también al gobierno de la provincia. estamos muy contentos, y en esta 4ª edición estamos por llegar a los 2000 inscriptos, que no solamente son de acaá de Mendoza, sino también tenemos turistas que nos acompañan; el 30% de los corredores son turistas. Este fue uno de los objetivos que nos propusimos: mostrarel piedemonte", dijo el empresario, que agregó: "Esto es una alianza público- privada, y el objetivo de esto es que venga gente de afuera, que conozca, que vea todo el desarrollo que estamos haciendo acá, no sólo nostros como Vaypol, si no todos los sponsors que tenemos, parteindo de Sauconi, que es una marca internacional".

La presentación de la 4ª edición del Trail Running Natural Race

Embed - Presentación de la carrera de Trail Running Natural Race en su cuarta edición

Embed - Presentación de la carrera de Trail Running Natural Race en su cuarta edición (02)

Además de las autoridades señaladas, también estuvieron la directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados Cristina Mengarelli, que destacó la importancia que tiene para su cartera la visita de tantos atletoas foráneos a Mendoza; Pablo Espina, jefe de Gobierno de la Municipalidad de Mendoza; el director de Biodiversidad y Ecoparque, Juan Ignacio Haudet, que recordó a los atletas mantener el cuidado del medio ambiente; Ignacio Erario, subcampeón argentino y sudamericano de maratón; Gerardo Chirino, coordinador del Parque Deportivo de Montaña, y Cristian Herrera, diagramador del recorrido de la maratón.